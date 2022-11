Krisdayanti Bahas RUU WASPOM Saat Kasus Gagal Ginjal Anak Mencuat. Natizen : Gemmi Mirip Ameena

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti tidak mau ketinggalan dalam tugasnya sebagai anggota DPR RI

Dia Krisdayanti yang juga istri Raul Lemos itu dalam jabatannya sebagai anggota DPR RI ikut membawas RUIU Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau WASPOM

Kali ini, Krisdayanti yang juga mantan istri Anang Hermansyah itu mendapanmgi ketua komisi IX , Nihayatul Wafiroh dalam pembahasan RUU WASPOM

RUU tersebut harus cepat disahkan sebab saat ini Indonesia tengah dihadapi dengan kasus merebaknya gagal ginjal akut pada anak yang diduga disebabkan oleh obat-obatan lain

Dia Krisdayanti yang juga nenek atau Gemmi Ameena Hanna Nura itu membagina momen saat sidang di akun instagramnya @krisdayantilemos

"Mendampingi mbak wakil ketua komisi IX @ninikwafiroh dalam rapat harmonisasi usulan Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU WASPOM) bersama Badan Legislasi DPR RI" tulis @krisdayantilemos

Dia Krisdayanti mengatakan , RUU tersebut sangat urgensi untuk dibahas saat ini lantaran kasus ginjal akut yang kini dialami banyak anak-anak dari berbagai daerah di Ondoensia

"Anggota Komisi IX bertindak sebagai pengusul RUU WASPOM. Urgency dari pengesahan RUU ini salahsatunya menindaklanjuti masalah kondisi kesehatan masyarakat salahsatunya yang sedang bergulir seperti gagal ginjal akut," tulis @krisdayantilemos

Dia Krisdayanti juga menyebutka bahwa RUU ini mengatur juga tentang sanksi hukuman bagi pihak yang dianggap bertanggung jawab bila kasus yang sama kembali di masa mendatang

"Dalam RUU ini akan di atur sanksi berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana, antara lain bagi setiap orang yang membuat/ memproduksi obat dan makanan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan yang melputi keamanan, khasiat/ manfaat, mutu dan gizi." tulis @krisdayantilemos

Pada kesempatan itu, Krisdayanti yang juga ibu kandung Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah serta dua anak dari Raul Lemos , Amora Lemos dan Kellen Lemos itu berharap agar semua proses bisa berlanjabn lancar dan memberikan manfaat serta perlindungan yang memang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Uanggahan Krisdayanti itupun mendapat sambutan dri natizen. Mereka berharap agar RUU secepatnya ramp;ung

asdf790208 *** Produksi obat tidak bisa sembarangan.Produksi obat harus Pabrik Besar Farmasi,Kecuali untuk makanan bisa dengan home industri atau industri rumahan,Karena bila obat harus memakai izin dan pengawasan yang ketat,Tamparan keras untuk Indonesia dengan penyakit gagal ginjal akut! Dan obat syrup yang ditarik sebahagian adalah obat syrup yang sudah lama sekali muncul di Indonesia,Dan ada obat syrup yang saya baru mengenal nya,Mengapa bahan baku untuk membuat Obat Syrup bisa tidak dipantau oleh pengawas obat atau Apoteker? Jadi disini yang harus diawasi di setiap pabrik besar farmasi adalah "Cara pembuatan obat yang baik dan benar!"

