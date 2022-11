Drama Korea Three Bold Siblings Makin Panas, Lee Sang Min Menangis Acara Nikahan Berubah Jadi Petaka

Drama Korea atau Drakor Three Bold Siblings- Three Bold Siblings adalah drama korea romansa yang dibintangi oleh Im Joo Hwan sebagai Lee Sang Joon, aktor papan atas yang merupakan putra tertua dari keluarganya

POS-KUPANG.COM- KBS 2TV baru saja membagikan cuplikan yang memilukan Drama Korea atau Drakor Three Bold Siblings unutk episode berikutnya.

Drakor atau Drama Korea Three Bold Siblings adalah drama romansa yang dibintangi oleh Im Joo Hwan sebagai Lee Sang Joon, aktor papan atas yang merupakan putra tertua dari keluarganya.

Ketika dia mengalami kecelakaan tak terduga selama pembuatan film, dia bertemu kembali dengan Kim Tae Joo (Lee Ha Na), cinta pertamanya dari sekolah dasar, yang juga merupakan anak tertua dari keluarganya dan tumbuh dengan mengorbankan segalanya untuk keluarganya.

Pada episode sebelumnya dari Drama Korea Three Bold Siblings, Lee Sang Min (Moon Ye Won) mendapat kejutan besar pada hari pernikahannya ketika mempelai prianya Bae Dong Chan (Go On) maupun tamunya tidak muncul di upacara tersebut.

Karena khawatir, Lee Sang Min mencoba menelepon tunangannya, tetapi nomor teleponnya tidak lagi aktif.

Dalam potongan gambar yang baru dirilis untuk episode drama berikutnya, Lee Sang Min menangis dalam gaun pengantinnya setelah panggilan telepon yang membuatnya hancur dan bingung.

Spoiler Drama Korea Three Bold Siblings

Setelah dia jatuh ke tanah sambil menangis, dia didekati oleh Jang Ji Woo (Jung Woo Jin) yang tampaknya memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan kepada pengantin wanita yang terisak-isak itu.

Spoiler terbaru Drama Korea Three Bold Siblings

Bersama-sama, Lee Sang Min dan Jang Ji Woo segera pergi ke suatu tempat setelah meninggalkan aula pernikahan.

Spoiler terbaru Drama Korea Three Bold Siblings episode berikutnya

Untuk mengetahui kebenaran mengejutkan apa yang akan dipelajari Lee Sang Min di hari pernikahannya, saksikan episode berikutnya dari Three Bold Siblings.

