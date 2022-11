Drama Korea The Queen's Umbrella Sukses Raih Popularitas, Ini 8 Drakor Saeguk yang Curi Perhatian

DRAMA KOREA - Drama Korea The Queen's Umbrella yang makin terkenal. Drama Korea The Queen's Umbrella Sukses Raih Popularitas, Inilah 8 rekomendasi Drakor Saeguk yang Curi Perhatian

POS-KUPANG.COM - Film Drama Korea Terbaru The Queen's Umbrella makin popular, Drakor Saeguk ini begitu mencuri perhatian para penggemarnya.

Tak hanya itu, Drama Korea berjudul The Queen's Umbrella atau Under The Queen's Umbrella ini berhasil meraih popularitas yang luar biasa hingga menarik penggemar internasional.

Tak hanya The Queen's Umbrella, sepanjang tahun 2022 terhitung telah banyak daftar Drama Korea saeguk yang tak kalah menarik.

Istilah saeguk umumnya sudah tidak asing lagi di telinga para pecinta drama Korea.

Dalam Bahasa Korea sendiri, saeguk berarti drama Korea yang mengangkat kisah tentang sejarah-sejarah setempat.

Umumnya, kisah-kisah yang diangkat dalam drama Korea saeguk meliputi cerita rakyat, mitologi, pangeran hingga raja terkenal sampai tokoh-tokoh legendaris.

Eksekusi sinematografi yang epik ditambah visual para pemeran yang memanjakan mata membuat drama Korea saeguk berhasil menarik perhatian penggemar internasional.

Umumnya, kisah pada drama Korea saeguk terkenal memiliki ending yang sedih.

Meski demikian, tambahan bumbu-bumbu romantis hingga komedi yang menghibur masih menjadi alasan para penonton tak sanggup melewatkan drama yang berlatar kerajaan ini.

Salah satu drama Korea saeguk yang legendaris adalah "Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo".

Drama yang tayang pada 2016 ini berkisah tentang Go Ha Jin (diperankan IU), wanita 25 tahun yang tiba-tiba terdampar di Dinasti Goryeo sebagai seseorang bernama Hae Soo.

Ending yang seolah tak tuntas ini membuat "Moon Lovers" berhasil membuat penggemar gagal move on.

Sampai-sampai, banyak yang mengharap para kru produksi untuk segera menggarap kelanjutan kisah di season 2, lho!

Seolah tak kapok dengan ending yang sedih di pengalaman-pengalaman sebelumnya, kini drama Korea saeguk rupanya masih menjadi pilihan terbaik untuk dinantikan.