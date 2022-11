Krisdayanti Anggun Kenakan Batik Gown Saat Show, Istri Raul Lemos Disanjung Setinggi Langit

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti kembali tampil anggun mengenakan busana batik. Istri Raul Lemos sejauh ini paling suka dengan busana dengan bahan dasar asli Indonesia

Kali ini, Krisdayanti8 yang juga mantan istri Anang Hermansyah itu mengenakan batik gown dari Dianam Putri

Penampilan ibunda Aurel Hermansyah , Azriel Hermansya dan Amora Lemos dan Kellen Lemos itupun mendapat sanjungan setinggi langit

Sosok Gemmi Ameena Hanna Nur Atta itu dianggap sukses memadukan suara emasnya dengan gaya yang glamour serta wajah rupawan dengan bentuk tubuh yang ramping bak ABG

Dia Krisdayanti pun tampil memukai dalam show tersebut

Aktivitas Kridayanti itu dibagikan di akun instagramnya @krisdayantilemos

Dan, Krisdayanti pun mendapat pujian dan sanjungan setinggi langit dari natizen soal kecantikan dan penampilannya

Dalam unggananya , Krisdayanti menulis di akun @krisdayantilemos ****

November sare and Sound

Batik Gown by @dianamputri

Dan natizen pun memuji busana dan kecantikan Krisdayanti

dianamputri *** Ure always the best dear Mimi, beautiful outside within

dhirmanputra *** Ayuuuu rek

reyhanrm_30 *** Masya Allah gemmi cantik ,sehat2 selalu gemmi....Aamiin.

hanaassegaf9 *** Yang gw heran ya,kek ga punya capek ya mba KD ini

restu.mutiaa *** MasyaAllah Cantik gemmi,rajin smart kek ga punya capek nya mba KD ini, emg dari bliau ajang,, pemenang lwt gadis sampul, dulu.. Mimi.. sampai dg.. Now difa FAVORIT, bgt mimi Amora Lemos!

