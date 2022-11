Jadwal Piala Dunia 2022 Qatar, Portugal vs Ghana 24 November 2022 Pukul 23.00 WIB

PORTUGAL VS GHANA - Timnas Portugal melawan Timnas Ghana di Piala Dunia 2022 Qatar pada 24 November 2022 pukul 23.00 WIB. Tampak Megabintang Portugal, Cristiano Ronaldo berjibaku dengan Gelandang tengah Jerman, Toni Kroos dalam matchday kedua Grup F Euro 2020 di Stadion Football Arena, Sabtu (19/6/2021) malam WIB.

POS-KUPANG.COM - Jadwal Piala Dunia 2022 Qatar menyajikan pertandingan Timnas Portugal melawan Timnas Ghana pada 24 November 2022 pukul 23.00 WIB.

Selain Portugal kontra Ghana, pada hari yang sama juga akan digelar pertandingan Timnas Belgia vs Kanada pukul 02.00 WIB, Swiss vs Kamerun, pukul 17.00 WIB, dan Uruguay vs Korea Selatan, pukul 20.00 WIB.

Timnas Portugal dan Ghana kini sama-sama menghuni Grup H. Dua tim lain yang juga berada di Grup H adalah Uruguay dan Korea Selatan.

Timnas Portugal pernah bertemu Ghana di Piala Dunia 2014. Pada saat itu, Portugal menang 2-1 atas Ghana.

Meski demikian, Cristiano Ronaldo dkk saat itu gagal melaju ke babak 16 besar.

Pasalnya, AS hanya kalah 1-0 dari Jerman, sehingga selisih gol AS lebih baik dibandingkan dengan Portugal.

Berikut Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022 Qatar yang dikutip dari berbagai sumber:

Pembagian Grup Piala Dunia 2022

Grup A: Qatar, Ekuador, Senegal dan Belanda

Grup B: Inggris, Iran, Amerika Serikat dan Wales

Grup C: Argentina, Saudi Arabia, Meksiko dan Polandia

Grup D: Prancis, Denmark, Tunisia dan Australia

Grup E: Spanyol, Jerman, Jepang dan Kosta Rika

Grup F: Belgia, Kanada, Maroko dan Kroasia