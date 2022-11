DRAKOR TERBARU - Drakor terbaru The Fabulous. 6 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Tayang November, Ada The Fabulous yang Dibintangi Minho SHINee juga Reborn Rich.

POS-KUPANG.COM - Pecinta film Drama Korea bisa tersenyum manis di bulan November ini.

Karena ada begitu banyak Drama Korea alias Drakor yang bisa ditonton dari awal bulan hingga akhir November 2022.

Awalilah harimu dengan Drama Korea The Fabulous yang dibintangi Minho SHINee hingga Drakor Please Send Me a Fan Letter.

Penggemar film Drama Korea juga bisa menyaksikan Call My Agent, Revenge of Others, Somebody dan Reborn Rich.

Nah penasaran dengan rekomendasi series drakor tayang November 2022 nanti ada apa saja?

Yuk simak ulasannya berikut ini melansir dari berbagai sumber.

1. The Fabulous

Tanggal tayang : 4 November di Netflix

Pemain : Minho SHINee, Chae Soo Bin

Sinopsis : The Fabulous bercerita soal kehidupan dua pemuda pemudi yang berusaha mewujudkan mimpinya di dunia fashion.

2. Call My Agent!

Tanggal tayang : 7 November di Netflix

Pemain : Lee Seo Jin, Kwak Sun Young, Seo Hyun Woo, Joo Hyun Young

Sinopsis : Drakor Call My Agent! sendiri bercerita soal kehidupan dan kesibukan para manajer artis top di Korea Selatan.