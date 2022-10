Video Viral Instagram, Tanggapan Bambang Pamungkas Terkait Event FIFA Football For Schools

TANGGAPAN - Beginilah tanggapan Bambang Pamungkas mantan Atlet Pemain Timnas berkaitan event FIFA Football For Schools. Bambang Pamungkas memperkalkan diri sebagai mantan atlet pemain Timnas.

POS-KUPANG.COM – Beginilah tanggapan Bambang Pamungkas mantan Atlet Pemain Timnas berkaitan event FIFA Football For Schools di Video Viral Instagram .

Dalam Video Viral Instagram tersebut Bambang Pamungkas memperkalkan diri sebagai mantan atlet pemain Timnas.

Tayangan Video Viral Instagram Bambang Pamungkas mengenakan pakaian olahraga yang berwarna hitam.

Sedangkan anak-anak yang mengikuti event FIFA Football For Schools mengenkan pakaian olahraga yang berwarna biru seperti di Video Viral Instagram .

Bambang Pamungkas sedang berlatih bersama dengan anak-anak yang mengikuti Event FIFA Football For Schools.

Tayangan dalam Video Viral Instagram Bambang Pamungkas menyampaikan tanggapannya tentang Event Football For Schools tersebut.

“Menurut saya, event (FIFA Football for Schools) ini luar biasa. Saya merasa sangat terhormat berpartisipasi dalam event ini karena event Football for Schools ini adalah sebuah event yang nantinya akan membagikan sekitar 11 juta bola untuk seluruh anggota FIFA artinya ada sekitar 700 juta anak-anak di seluruh dunia yang nanti akan mendapatkan benefit dari acara ini,” kata Bambang Pamungkas yang ikut berpartisipasi pada peluncuran FIFA Football for Schools.

“Dan acara ini juga salah satu strong pointnya adalah untuk melawan atau memerangi permasalahan yang saat ini terjadi kalangan generasi muda terutama masalah bullying.

Dan semoga ini menjadi suatu awal yang baik buat sepak bola Indonesia terutama setelah kejadian kemarin sehingga ini bisa membuat kita percaya diri dan yakin bahwa sepak bola Indonesia kedepan akan lebih baik lagi,” tambahnya di Video Viral Instagram .

Video Viral Instagram ini di unggah akun instagram @pssi Sabtu, 29 Oktober 2022.

Inilah komentar para netizen.

@coachbotak_localpred Orang2 kaya mas bepe ini yg kompeten di sepakbola gabisa masuk ke pssi karna pssi memagari diri dari orang2 yg ga sejalan sama mereka .

Makanya pssi di isi orang2 itu2 juga dari dulu cuma ketum nya yg ganti . saat nya kita minta pemerintah dan fifa buat membubarkan pssi dan buat federasi baru . saya yakin pasti bisa tanpa kita di banned fifa

@kaconklampard klo kedepannya mau lebih baik dan bagus sepakbolanya bang..ya harus rombak pssi dan exco 2 nya..klo mau perubahan rombak total

@irfan_mahmud Cocok dia ni jadi pengurus pssi sama ponaryo, rocky putiray, tombol, tapi kendalanya itu tak ada yg usulkan dan milih karena voter semua asprov dan pemilik klub otomatis dari mereka2 jg

@fay_scz intinya BP harus ada di anggota pssi, mau itu exco, wakil atau apa. Satu lg Kurniawan dwi yulianto juga. (Helena Deci)

