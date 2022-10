Drama Korea The Queen’s Umbrella Dibintangi Kim Hye Soo Raih Rating Tertinggi Nasional di Episode 4

Drama Korea The Queen’s Umbrella- Pada tanggal 23 Oktober, Drama Korea atau Drakor baru yang dibintangi Kim Hye Soo mencapai peringkat tertinggi di episode keempatnya.

POS-KUPANG.COM- Baru dua minggu tayang, rating Drama Korea bertemakan sejarah di tvN The Queen’s Umbrella sudah mendekati dua digit.

Menurut Nielsen Korea, "The Queen's Umbrella" melonjak ke peringkat nasional rata-rata 9,5 persen, menempati posisi pertama dalam slot waktunya di semua saluran yang menayangkan Drama Korea ini.

Sementara itu, The Empire JTBC juga mengalami peningkatan jumlah penonton yang signifikan dibandingkan dengan malam sebelumnya, naik kembali ke peringkat nasional rata-rata 3,1 persen untuk episode terbarunya.

Dan “Three Bold Siblings” KBS 2TV bertahan di puncak sebagai program yang paling banyak ditonton dengan presentasenya yang naik menjadi rata-rata nasional sebesar 20,9 persen.

Selamat kepada para pemain dan kru The Queen's Umbrella !

Di bulan November 2022 nanti ada lebih dari 5 Drama Korea atau Drakor yang akan dirilis.

Banyak aktor dan aktris ternama ikut terlibat di Drama Korea atau Drakor bulan November nanti.

Salah satunya adalah aktor papan atas Korea Selatan Song Joong Ki.

Yuk kita cek Drama Korea apa saja yang akan tayang bulan November 2022 nanti.

1. Reborn Rich

Drama Korea baru satu ini, merupakan adaptasi dari sebuah novel web dengan judul The Youngest Son of a Conglomerate oleh San Gyung.

Reborn Rich merupakan drama yang menceritakan seorang karyawan yang dijebak serta dibunuh oleh majikannya.



Drama yang disutradarai oleh Jeong Dae-yun kali ini, akan melibatkan aktor ternama Korea yakni Song Joong Ki, Lee Sung-min, dan Shin Hyun-been. Serta akan tayang melalui jaringan JTBC dan Viu.