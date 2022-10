Selamat! Drama Korea Terbaru The Golden Spoon Raih Rating Tertinggi 21 Oktober Malam

Drama Korea The Golden Spoon- Drakor atau Drama Korea yang dibintangi oleh Yook Sungjae BTOB dan Jung Chaeyeon DIA mencapai rating tertinggi sepanjang Drama Korea itu ditayangkan tanggal 21 Oktober 2022 malam.

POS-KUPANG.COM- Kabar gembira untuk para pencinta Drama Korea atau Drakor The Golden Spoon.

Pasalnya rating Drama Korea atau Drakor The Golden Spoon melonjak ke peringkat tertinggi tanggal 21 Oktober 2022 malam.

Drakor atau Drama Korea yang dibintangi oleh Yook Sungjae BTOB dan Jung Chaeyeon DIA mencapai rating tertinggi sepanjang Drama Korea itu ditayangkan.

Menurut Nielsen Korea, episode terbaru "The Golden Spoon" mencetak rating nasional rata-rata 7,8 persen.

Dari rating sebelumnya yaitu 4,6 persen hari Minggu lalu.

Sementara itu, "Blind" tvN memperoleh rating nasional rata-rata 2,5 persen untuk malam itu.

Selamat kepada para pemain dan kru "The Golden Spoon"!

