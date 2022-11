FKKH Undana Gelar Seminar Internasional, Bahas Perkembangan Ilmiah Penanganan Virus

SEMINAR - Peserta seminar Internasional pose bersama usai kegiatan yang digelar FKKH Undana. Kegiatan ini bertajuk Potential Pandemic of Emerging and Re-Emerging Zoonotic Disease yang berlangsung secara virtual, Sabtu 22 Oktober 2022

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Christin Malehere

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Hewan Undana atau FKKH Universitas Nusa Cendana menggelar Seminar Internasional terkait “Potential Pandemic of Emerging and Re-Emerging Zoonotic Disease” secara virtual, Sabtu 22 Oktober 2022.

Seminar kesehatan tersebut menghadirkan narasumber para akademisi tingkat Internasional yang bersedia berbagi pengetahuan dengan para ilmuan muda di Undana terkait perkembangan ilmiah dalam bidang penanganan virus.

Enam narasumber yang hadir antara lain Prof. Farhid Hemmatzadeh dari University of Adelaide, Prof. Naoaki Misawa (Center of Animal Disease Control CADIC, University of Miyazaki, Japan), Prof. Sophie Le Poder (Ecole Nationale Veterinaire d’Alfort, France).

Juga ada Meksianis Zadrak Ndii, S.Si., M.Math.Sc., Ph.D (Department of Mathematics, Universitas Nusa Cendana), Elisabet Tangkonda, DVM., M.Sc., Ph.D (Faculty of Medicine and Veterinary Medicine, Universitas Nusa Cendana), dan Putri Pandarangga, DVM., MS., Ph.D (Faculty of Medicine and Veterinary Medicine, Universitas Nusa Cendana).

Peserta seminar berjumlah sekitar 200 orang terdiri dari mahasiswa FKKH Undana, para dosen, akademisi.

Kepada POS-KUPANG.COM, Sabtu 22 Oktober 2022, Prof. Frans Umbu Datta menjelaskan seminar tersebut memberikan perkembangan ilmiah dalam bidang penanganan virus bukan saja Covid-19 tapi juga penyakit lain varian baru yang mengancam kesehatan masyarakat.

Harus ada strategi di tingkat individu untu meningkatkan kewaspadaan dan tidak boleh mengabaikannya.

SEMINAR - FKKH Undana menggelar Seminar Internasional Bertajuk Potential Pandemic of Emerging and Re-Emerging Zoonotic Disease yang berlangsung secara virtual, Sabtu 22 Oktober 2022 (POS-KUPANG.COM/ HO. ISTIMEWA)

Dari segi pengetahuan, FKKH Undana mendapatkan pengetahuan bertaraf internasioal yang disampai oleh para nasumber dan pakar penanganan virus penyakit dari Universitas Australia, Jepang dan Perancis yang ahli di bidangnya.

Dapat berbagi pengalaman ilmiah yang dapat membuka wawasan ilmu pengetahuan para mahasiswa, dosen, dan nama besar Undana untuk mengantisipasi terjadinya penularan berbagai virus penyakit.

Masyarakat harus memahami bahwa penyakit yang menyerang kesehatan manusia itu 70 persen berasal dari hewan sehingga harus meningkatkan kewaspadaan.

Pihaknya meminta kepada para peternak agar memperhatikan bio security artinya kebersihan pakan, lingkungan peternakan yang bebas dari bakteri yang mengancam penyakit pada hewan yang berpotensi menular dan menyerang kesehatan manusia. (CR14)

