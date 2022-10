Buruan Daftar, Ada Lowongan Kerja Yamaha bagi Lulusan D3-S1, Begini Syarat dan Cara Daftar Online

POS-KUPANG.COM - Selamat datang di Info Lowongan Kerja. Ada Lowongan Kerja baru dari Yamaha. Ayo buruan daftar. Siapa tahu kamu salah satu yang dibutuhkan.

Namun perlu dicatac, Lowongan Kerja Yamaha ini untuk para Lulusan D3-S1.

Cek syarat dan Cara Daftar Online jika Anda berminat dengan Lowongan Kerja ini.

Dikutip dari laman resminya, Kamis (20/10/2022), Lowongan Kerja untuk lulusan D3 untuk posisi Administrasi dan Perawat.

• Kuliah sambil Kerja, Telkom Buka Lowongan Kerja Magang Penuh buat Mahasiswa, Begini Cara Daftarnya

Sedangkan Lowongan Kerja bagi Lulusan S1 untuk posisi Factory Operation Control Staff, IT Cyber Security Specialist, IT Asset Management & Active Directory Specialist, IT Data Analytic Specialist, IT Manufacture Staff, Promotion Staff, Accounting Staff, Risk Management Staff, Logistic Staff, Building Engineer Staff, dan Japanese Secretary.

Pelamar berusia maksimal 26 tahun dengan minimum IPK 3,00.

Selain itu pelamar harus menguasai aplikasi Ms. Office (Ms. WORD, Ms. Excel, dan Power Point) dan mampu berbahasa Inggris aktif secara lisan maupun tulisan.

Juga mampu bekerja dengan baik secara mandiri ataupun tim, belum pernah mengikuti proses rekrutmen di PT Yamaha Indonesia Motor Mfg serta memiliki ketertarikan pada dunia otomotif roda dua.

Berminat? Yuk simak Cara mendaftar Online melalui laman https://www.yamaha-motor.co.id/career/.

Pelamar bisa memilih salah satu lowongan sesuai dengan jenjang pendidikan.

Yamaha mengingatkan agar para pelamar hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.

Baca juga: 5 Lowongan Kerja Kalla Group bagi Lulusan SMA, D3 dan S1, Cek Syarat dan Batas Waktu Pendaftaran

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing tidak pernah memungut biaya apapun terkait proses rekrutmen yang berlangsung.

Berikut persyaratan khusus dan cara mendaftar lowongan kerja Yamaha Motor sebagaimana dikutip dari laman https://www.yamaha-motor.co.id/career/.

Berikut Lowongan Kerja Yamaha Motor