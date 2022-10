Tinju Dunia, Dalton Smith vs Kaisee Benjamin di Carson, California 26 November 2022

SMITH VS BENJAMIN - Tinju dunia, Dalton Smith akan bertarung melawan Kaisee Benjamin di Carson, California 26 November 2022 waktu setempat. Gambar saat Dalton Smith berhasil ‘memaksa’ Sam Omaison menyerah di ronde keenam pada pertarungan tinju dunia Minggu 7 Agustus 2022.

POS-KUPANG.COM - Tinju dunia, Dalton Smith akan bertarung melawan Kaisee Benjamin di Carson, California 26 November 2022 waktu setempat.

Kedua petinju yang bertarung di kelas welter junior ini akan menjajal kemampuan mereka dalam pertarungan selama 12 ronde.

Selain Dalton Smith vs Kaisee Benjamin, ada sejumlah pertarungan lainnya yang terjadi selama bulan November 2022.

Salah satunya pertarungan Tinju dunia di kelas 175 pon atau berat ringan antara Dmitry Bivol vs Gilberto Ramirez.

Duel Tinju dunia memperebutkan sabuk WBA yang sebelumnya gagal direbut Canelo pada Mei 2022.

Rekor apik Canelo pun harus tercoreng karena menerima kekalahan kedua oleh Dmitry Bivol.

Gilberto Ramirez sendiri adalah petinju asal Meksiko yang belum terkalahkan.

Selanjutnya tak kalah seru adalah laga eksebisi Floyd Mayweather Jr vs Youtuber Deji Olatunji pada 13 November 2022 di Dubai, Arab Saudi.

Sehari sebelumnya, rekan senegara Gennady Golovkin, Janibek Alimkhanuly akan bertarung dalam duel Tinju dunia dengan Denzel Bentley di Las Vegas untuk memperebutkan sabuk WBO kelas 168 pon.

Tak kalah seru, Tinju dunia Regis Prograis vs Jose Zepeda akan tersaji untuk memperebutkan sabuk kelas welter junior WBC yang lowong.

Jadwal Tinju dunia November 2022:

Selasa 1 November 2022 (waktu setempat)

Saitama, Jepang (ESPN+)

Hiroto Kyoguchi ( C ) vs Kenshiro Teraji ( No. 1 )