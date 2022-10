Video Viral Instagram, Presiden Joko Widodo Foto Bersama Para Wartawan

POS-KUPANG.COM – Presisden Jokowi melakukan sesi foto bersama para wartawan.

Video ini di unggah akun instagram @jokowi Selasa, 18 Oktober 2022.

Tampak dalam video Presiden Jokowi mengenakan pakain yang rapi.

Presiden Jokowi berjongkok di depan para wartawan untuk berfoto.

Presiden Jokowi foto bersama wartawan setelah menerima Presiden FIFA.

Saat selesai berfoto Presiden Jokowi mengucapkan kata “Udah”.

Dan semua wartawan yang ikut foto bersama pun langsung tertawa.

Dengan senang hati Presiden Jokowi menerima ajakan dari wartawan untuk foto bersama.

Unggahan akun instagram @jokowi mendapat komentar para netizen.

@rida0271 My Presiden ku ...selalu THE BEST

@qalbi.f Sehat selalu presidenku!

@dyriswara Ya allah pak sehat selalu pak.. Kalo bisa bapak 4 periode jadi presiden

@golek_sitanggang Pak,, mereka minta boomerang masih

@konsultan_bisnisku Emang pak jokowi se humble itu woy... Waktu itu kekantor gw juga maunya makan bareng sama buruh produksi I LOVE YOU PAK! Sayang bgt sama pak jokowi. Sehat2 selalu ya idola.(Helena Deci)

