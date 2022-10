Krisdayanti Cantik Kerkebaya Upacara Hut Kota Batu, Natizen Sebut Wajah Mimi Aurel Tak Berubah

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti menjadi salah satu peserta dalam perayaan HUT ke 77 Provinsi Jawa Timur dan Hut ke 21 Kota Batu Malang di Batu Malang

Pada kesempatan itu, ibu kandung Aurel Hermansyah itu mengenakan kebaya dengan atasan warna merah dan kaan batik

Dia Krisdayanti yang juga istri Raul Lemos itu tampil cantik hingga menjadi pusat perhatian para peserta upacara

Dia Krisdayanti yang juga mantan istri Anang Hermansyah itu membagikan momen saat mengikuiti upacara dari awal , saat penghormatan pada Bendara Nasional dan vlog bareng Walikota Batu , Dewanti Rumpoko

Momen Krisdayanti pada acara itu dibagikan di akun instagramnya @krisdayantilemos

Dia Krisdayanti yang juga Gemmy Ameena Hanna Nur Atta itu menulis **

Hari jadi ke-77 provinsi Jawa Timur dan hari jadi ke-21 Kota Batu tahun 2022.

Optimis Jatim Bangkit

Kota Batu Bangkit dan Berjaya

Selamat ibu wali,terimakasih memimpin baik kota Batu.

Merdeka

@dewanti_rumpoko

Natizen pun memuji kecantikan Krisdayanti , hingga menyebutnya tetap cantik meski sudah tidak muda lagi

putrasiregarr17 *** Masya Allah , Cantik banget Mimi

madam.abdul *** Mimi kd cantiik anggun pintar baik hati ramah kaya dan beprestasi is the best sang diva kerrrrrrreeeen

rasimery63 *** Tolong Rekomendasinya obat mata minus paling ampuh

kapatmi456789 *** Mimi cantik, anggun, cerdas, ramah, mempesona & bersahaja, harusnya Mimi yg jadi Ibu Walinya dikota Batu, kota Batu kan kota asal Mimi jadi klop gitu, sukses trs Mi

ditaa17081989 *** Cntik bgt kak Mimi KD love you

whibeewhita_meili *** Mini dari aku kecil wajahnya ga berubah ubah malah makin cantik dan awet muda.. curiga jgn2 cleansing foamnya mengandung formalin makanya kenceng teros wajahnya ga tuwir tuwir *

