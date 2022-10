Video Viral Instagram Gubernur NTT Viktor Laiskodat Pamer Kemesraan Bersama Istri

POS-KUPANG.COM - Video Viral Gubernur NTT Viktor Laiskodat pamer kemesraan bersama istri tercinta di media sosial.

Dalam sebuah postingan di media sosial instagram, sebuah Video Viral yang diunggah Minggu 16 Oktober 2022, Viktor Laiskodat terlihat menyapa dengan mengucapkan selamat hari minggu kepada pengikutnya.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat juga mengunggah sebuah foto bersama dengan sang istri Julie Laiskodat.

Terlihat dalam postingan tersebut sang istri Julie Laiskodat sedang mencium pipi kanan Gubernur NTT Viktor Laiskodat. Julie Laiskodat tampak memakai baju tenun, yang dimodifikasi menjadi lebih modern.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat tampak tersenyum mendapat ciuman dari istri tercinta. Tampak saat itu Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Istri Julie Laiskodat berada di ruangan. Di belakang mereka terlihat sebuah lukisan dan sebuah guci.

Dalam postingan foto yang ditambah dengan iringan musik How Sweet It Is dari James Taylor, Gubernur NTT Viktor Laiskodat menuliskan caption “Bahagia itu saat pulang disambut istri tercinta @juliesutrisno _laiskodat, Guci dibelakang jadi saksinya. Yang jomblo mana suaranya?” tulis pria berbaju putih dalam foto tersebut.

Postingan instagram Gubernur NTT Viktor Laiskodat tersebut mendapatkan respon baik dari pengikutnya. Tampak beberapa pengikut menuliskan komentar yang berisi doa agar Gubernur dan Isri sehat dan terus diberkati.

@defrico_audy sehat terus buat bapak dan ibu. @kevindaoed selamat hari minggu bapak dan ibu, Tuhan Yesus Memberkati. (Marni Labu Ipi)

