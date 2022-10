Wisata Labuan Bajo, Deretan Hotel yang Dekat dengan Destinasi Wisata Gua Batu Cermin di Labuan BAjo

POS-KUPANG.COM - Kota Labuan Bajo merupakan ibukota dar Kabupaten Manggarai Barat yang kaya akan destinasi wisata, saat tribunners memilih Kota Labuan Bajo untuk menyegarkan pikiran atau suasana hati segeralah beranjak menuju Wisata Labuan Bajo.

Ada berbagai Wisata Labuan Bajo yang bisa tribunners datangi kala berada di Kota Labuan Bajo, seperti di Taman Nasional Komodo (TNK) atau bisa juga ke destinasi wisata yang sangat unik dan menarik Gua Batu Cermin.

Jika tribunners ingin mengunjungi destinasi wisata Gua Batu Cermin dan menginap di hotel dekat dengan Wisata Labuan Bajo ini, maka ada 20 pilih rekomendasi hotel yang bisa tribunners pilih sebagai tempat penginapan tribunners kala berada di Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat.

Tribunners bisa menyeleksi hotel yang bersih, nyaman dan juga sesuai dengan budget yang disiapkan.

Berikut deretan hotel di Kota Labuan Bajo yang dapat memudahkan tribunners untuk mengunjungi Wisata Labuan Bajo. Gua BAtu Cermin yang dilansir dari Traveloka.com :

1. Mama Komodo Bed and Breakfast



Alamat : Ketentang, Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat.

2. Flores One Love Homestay and Tours



Alamat : Near Batu Cermin Komodo, Manggarai Barat, Labuan Bajo, Manggarai Barat.

3. Pinki Mente Hotel

Alamat : Jalan Wisata Batu Cermin, Gang Mente, Ketentang, Labuan Bajo, Manggarai Barat.

4. Rilo Homestay



Alamat : Jalan Dei Verbiti - Pantai ketentang, Batu Cermin, Labuan Bajo, Manggarai Barat.

5. Danke Lodge



Alamat : Batu Cermin, Komodo, West Manggarai Regency.

6. Theodor Hotel



Alamat : Jalan Verhouven Komplek Bukit Kelumpang, Labuan Bajo, Manggarai Barat.

7. Cahaya Adrian Near Komodo Airport



Alamat : Cowang Dereng, Batu Cermin, Labuan Bajo, Manggarai Barat.

8. World BnB

