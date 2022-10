Promo Alfamart Hari Ini 12- 15 Oktober 2022, Permen Kesukaan dan Coklat Favorit :Chacha, Defli, Fox

POS-KUPANG.COM - Bagi yang suka permen dan coklat, ada kabar gembira dimana bisa mendapatkan Permen Kesukaan dan Coklat Favorit dengan Harga Murah melalui Promo Alfamart.

Dalam Promo Alfamart hari ini 12 -15 Oktober 2022, ada beragam Permen Kesukaan dan Coklat Favorit yang bisa kamu peroleh karena saat ini sementara berlaku Harga promo, ada Fox, Chacha, Lotte, dan lainnya

Selain Promo Alfamart Permen Kesukaan dan Coklat Favorit ada juga Promo Alfamart lainnya misalnya sawer, Deterjen Murah dan lainnya

1. Promo Alfamart Permen Kesukaan dan Coklat Favorit

Chocolate is happiness that you can eat." ~ Ursula Kohaupt⁣

⁣

Biar mood jadi makin oke untuk beraktivitas sepanjang hari ini, yang manis dari produk Candy & Chocolate Fair emang gak boleh ketinggalan untuk temani harimu

⁣⁣

Yuk, dapatkan pilihan produk favoritmu di #Alfamart terdekat atau biar makin mudah langsung aja pesan lewat Alfagift

Mau belanja dari rumah aja? Tentu bisa!! Gunakan aja aplikasi #Alfagift. Selain itu, Sahabat juga bisa dapatkan promo menarik lainnya lho.⁣⁣

⁣⁣

Download Sekarang ya!⁣⁣⁣⁣⁣

Periode 1 - 15 Oktober 2022

Baca juga: Promo Alfamart Hari Ini Hingga 15 Oktober 2022, Imboost Diskon Hingga Rp25 Ribu, Minyak Telon Murah

LOTTE Xylitol Blueberry , Freshmint , Jrk Nipis 58g . Jeruk Nipis 27,55g dari harga Rp 15.900 Harga promo Rp 14.900

LOTTE XYLITC dari harga Rp 8.900 7.900

BETADINE Lozenges Menthol 19,2g dari harga Rp 20.400 Harga promo Rp 13.900

RICOLA SF Ori Herb , Lemon Mint , Glacier Fresh 27,5g Beli 1 GRATIS 1

BIG BABOL Asteroids Bag 128g dari harga Rp 15.200 Harga promo Rp 10.900

FROZZ Barley , Blueberry , Cherry , Cool Mint 15g dari harga Rp 9.900 Harga promo Rp 7.900

NANO NANO Milky Cokelat , Stroberi 12g Beli 1 GRATIS 1

FOX'S Coffee Bag 90g dari harga Rp 8.400 Harga promo Rp 6.400

FOX'S Stick Fruits 37g dari harga Rp 4.900 Harga promo Rp 3.900