Promo KFC Oktober 2022, Jangan Lupa Cobain Super Breakfast Combo Dapat Diskon 50 % Super Besar 1

POS-KUPANG.COM - Di bulan ini, KFC masih menawarkan Promo KFC untuk pembelian paket Super Breakfast Combo.

Pecinta Ayam KFC yang bosan dengan menyantap menu sarapan pagi itu-itu saja, yuk cobain Super Breakfast Combo di KFC, dengan membeli sepaket Promo KFC Super Breakfast Combo dapatkan diskon 50 persen loh untuk pembelian menu makan siang spesial untuk Super Besar 1.

Menu Super Besar 1 bisa menjadi menu makan siang pecinta Ayam KFC ataupun menu makan malam.

Caranya cukup mudah untuk mendapatkan Promo KFC Super Breakfast Combo dengan menukarkan struk pemesanan.

Berikut Katalog Super Breakfast Combo

KFC Lovers jangan sampai lupa makan ya! Demi kamu yang spesial, mimin ada promo BELI sarapan DAPET diskon makan siang nih!

Caranya, pas beli Super Breakfast Combo tukarkan struk pesanannya dengan DISKON 50 persen khusus menu paket Super Besar 1. Gak usah pusing mikirin menu sarapan dan makan siang lagi deh

Promo ini berlaku 16 September- 16 Oktober 2022 untuk pemesanan dine in dan take away ya!

Syarat dan ketentuan:

- Setiap pembelian menu Super Breakfast akan mendapatkan struk yang bisa ditukarkan dengan menu super besar 1 diskon 50 % . Promo berlaku sampai 16 Oktober 2022