Krisdayanti Dampingi Puan Maharani Terima Ketua Majelis Nasional Azerbaijan, Sikap Sang Diva Disorot

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti kembali menunjukan kapasitasnya menjadi anggota DPR RI. Istri Raul Lemos itu diminta mendampingi Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima kunjungan Ketua Majelis Nasional Azerbaijan , Sahiba Gavarofa

Sikap mantan istri Anang Hermansyah itupun menjadi sorotan lantaran menunjukan kesantunan wanita Indonesia meski mendapat perhatian dari Sahiba Gavarofa

Dia Krisdayanti yang juga ibu kandung Aurel Hermansyah , Azriel Hermansyah serta Amora Lemos dan Kellen Lemos itu juga memuji penampilan Puan Maharani yang mengenakan batik cerah dan terlihat cantik dan anggun

Kegiatan Krisayanti itu dibagikan di akun instagramnya @krisdayantilemos

Baca juga: Krisdayanti Pamer Busana Batik Saat Sidang DPR RI, Natizen Sebut Gemmi Ameena Anggun

Nenek atau Gemmi Ameena Hanna Nur Atta itu menulsikan mengenai kedatangan Sahiba Gavarofa ke DPR RI yang diterima oleh Ketua DPR RI Puan Maharani

"Menjadi kehormatan bagi kami DPRI dalam pertemuan Bilateral ,menyambut kehadiran yang Mulia Sahiba gavarofa ,speaker of the National Assembly/chair of the republic of Azerbaijan. Diterima oleh ibu Ketua DPR RI @puanmaharaniri," tulis @krisdayantilemis

Tak lupa juga Krisdayanti menyebut Puan Maharani yang cantik anggun dengan Pakaian batik cerah, menyampaikan hubungan bilateral yg tetap kuat dan solid

Baca juga: Krisdayanti Bikin Warga Tuban Bangga, Tampil Anggun dengan Batik Gadog Saat Hadiri Sidang DPR RI

Pertemuan itu berlangsung di sela pertemuan G20 Parliamentary speakers summit

"Sekaligus memperingati 30th hubungan diplomatik dan menjadi momentum yg tepat membahas berbagai kerja sama 2 negara," tulis @krisdayantilemos lagi

Natizen pun menyoroti sikap Krisayanti yang tidak merasa lebih dari sesama rekan anggota DPRI lain

bon.cha2 menulis *** Mimi sopan nya ampun2 gak sama klrg gak sama anak gak sama rekan krja,,liat td Bu puan Lg salaman Mimi lsg mundur dan alhamdulilah nya selalu Mimi d sAmperin untk bersalaman jd ingat wkt Aurel nikahan pak Jokowi dan ibu lsg nyamperin Mimi untk salaman pdhl posisi Mimi d belakang pojok