Promo Alfamart Hari InI Minggu 2 Oktober 2022, Gratis Sosoft, Nuvo Cair Rp16.500, Baygon Rp31.500

POS-KUPANG.COM - Memasuki bulan Oktober 2022, ada Promo Alfamart yang menarik sehingga kamu bisa belanja dengan harga diskon atau Harga promo.

Ada Promo Alfamart khusus Hari Minggu 2 Oktober 2022 dan ada juga Promo Alfamart terbaru lainnya yakni Sawer periode 1-7 Oktober 2022.

Dalam Promo Alfamart hari ini 2 Oktober 2022, ada Sawer. Ada juga Promo Alfamart Bayar Pakai ShopeePay.

Tidak ketinggalan adalah Promo Alfamart Hari Minggu dimana bisa mendapatkan cashback

1. Promo Alfamart Sawer

Biar weekend yang EXTRA MURAH dari Promo Alfamart Sawer ini tetap gak pernah libur untuk buat belanjamu jadi terasa banget HEMATnya

⁣

Mumpung banyak yang EXTRA MURAH, langsung aja deh dapatkan produknya di Alfamart terdekat atau bisa lewat #Alfagift sebelum kehabisan⁣

Yang mau belanja produk ini dengan Alfagift bisa banget kok. Nikmati layanan berbelanja siap antar sehari sampai untuk pemesanan maks pkl 19.00 WIB⁣

⁣

Jangan lupa Download aplikasinya di Playstore atau Appstore ya!⁣

⁣

⁣Periode 1 - 7 Oktober 2022⁣

SEDAAP Mie Goreng 5x90g Rp14.000

Beli 2 PEDIASURE Tsure Can 400g All Var GRATIS Sosoft Lig Det 750ml All Var

INDOMILK UHT F.Cream , Cokelat TP 950ml Rp12. 900 pakai ShopeePay Rp11. 400