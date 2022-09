Video Viral Instagram, Emosi Karena Tabrak Anak, Warga Marahi Pengendara & Rusaki Mobil

POS-KUPANG.COM – Sebuah Video Viral Instagram beredar luas baru-baru ini.

Video Viral Instagram ini diunggah akun official @lambe_turah 13 jam yang lalu.

Dalam Video Viral Instagram tersebut tampak beberapa warga yang memarahi pengendara yang berada dalam mobil hitam.

Tak hanya marah, warga juga terlihat memukuli mobil dengan nomor plat DB 1718 LI tersebut.

Seorang laki-laki yang bertopi dan mengenakan baju bercorak serta celana yang berwarna hitam naik ke atas kap mobil dan menginjak nginjak mobil itu.

Tampak plat nomor mobil tersebut sudah miring dan hampir terlepas.

Sedangkan sang pengendara tidak menunjukan rupanya sedikitpun.

Ia terus berlindung di dalam mobil hitamnya.

Dari perbincangan warga yang ada dalam Video Viral Instagram tersebut, alasan pengerusakan itu adalah pengendara mobil hitam menabrak anak sekolah.

“Kenapa rombongan dimari su sambar anak sekolah, oh Tuhan ee, Oh Tuhan ee dia so lari, kasihan”.