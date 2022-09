Soal PTS SMA Kelas 11 Semester 1 Tahun 2022 dan Kunci Jawaban Bahasa Inggris SMA Kelas 11

POS-KUPANG.COM - Dalam kalender pendidikan, saat ini merupakan waktu untuk Penilaian Tengah Semester (PTS) untuk Semester 1 Tahun 2022, termasuk Soal PTS Bahasa Inggris bagi SMA Kelas 11.

Dalam Soal PTS Bahasa Inggris Semester 1 Tahun 2022 ini ada bentuk soal pilihan ganda dan juga essay sehingga siswa SMA Kelas 11 bisa melihat kemampuannya menalar soal dan memberikan jawaban yang benar

Melalui contoh Soal PTS Bahasa Inggris Semester 1 Tahun 2022 ini, hanya sebagai panduan bagi siswa SMA Kelas 11 untuk melihat berbagai bentuk Soal PTS misalnya ada percakapan, Essay dan lainya

Bukan hanya Soal PTS Bahasa Inggris bagi siswa SMA Kelas 11 tapi juga disampaikan Kunci Jawabannya

Simak contoh Soal PTS dan Kunci Jawaban Bahasa Inggris SMA Kelas 11 dari berbagai sumber:

Baca juga: Soal PTS IPS Semester 1 Tahun 2022 bagi SMP Kelas 7 dan Kunci Jawaban

Pilihan ganda

1. Doni : “Would you like to go watch a movie this weekend? “

Carly : “I can't, I am low on cash right now. __________ stay at home and watch TV instead.”

A. How about

B. Let's

C. What about

D. I think

Jawaban: D.

Iklan untuk Anda: TERUNGKAP!Alasan badan cenderung gampang gemuk di masa menopause! Berkat“Bakte

Advertisement by

2. _______ like a cup of coffee?

A. Can I

B. I'll do

C. Would you

D. Should I

Jawaban: C