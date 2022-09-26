Doa Setelah Sholat

Doa Setelah Sholat Ashar, Dzikir setelah Ashar Diawali IstigfarTutup dengan Tasbih,Tahmid dan Takbir

Inilah bacaan Doa Setelah Sholat Ashar, Dzikir setelah Ashar, diawali IstigfarTutup dengan Tasbih, Tahmid dan Takbir

Editor: Adiana Ahmad
zoom-inlihat foto Doa Setelah Sholat Ashar, Dzikir setelah Ashar Diawali IstigfarTutup dengan Tasbih,Tahmid dan Takbir
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Doa setelah Sholat Ashar/ Ilustrasi berdoa setelah Sholat - doa setelah sholat Ashar, Dzikir setelah Ashar, awali dengan Istighfar dan akhir dengan Tasbih, Tahmid dan Takbir 

POS-KUPANG.COM - membaca doa setelah sholat merupakan amalan sunnah untuk menambah pahala selain sholat fardhu. Nah, berikut doa setelah sholat Ashar dan sholat fardhu lainnya, Dzikir setelah Ashar awali dengan Istighfar dan akhiri dengan membaca Tasbih, Tahmid dan Takbir 33 Kali.

Membaca doa setelah sholat dan Dzikir Sholat Fardhu merupakan anjuran Rasulullah SAW.

Ada banyak bacaan doa setelah sholat dan Dzikir yang bisa kamu amalkan. Ada Ayat Kursi, Surat Alfatihah hingga Sholawat Nabi. 

Berikut ini doa setelah sholat Ashar dan Dzikir Setelah Ashar yang bisa diamalkan. 

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Doa ini dibaca setelah Dzikir. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ. يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلاَلِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ

"BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM. ALHAMDU LILLAAHI RABBIL 'AALAMIIN, HAMDAN YUWAAFII NI'AMAHU WAYUKAAFII MAZIIDAHU. YA RABBANAA LAKAL HAMDU KAMAA YAN BAGHHI LIJALAALI WAJHIKA WA'AZHIIMI SULTHAANIKA."

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد

"ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA'ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD".

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Tags
doa setelah sholat
Ashar
Dzikir setelah Ashar
istighfar
Tasbih
Tahmid
Takbir
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