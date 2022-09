Hotman Paris Temui 96 Pencari Keadilan di Surabaya,Natizen:Bukti Warga Kurang Percaya Penegak Hukum

POS KUPANG.COM -- Hotman Paris , melakukan tour Hotman 911 ke Surabaya . Di Kota Pahlawan itu, pengacara kontang itu ditemui hampir ratusan orang yang mencati keadilan

Warga mnenyambut antusias kehadiranm Hotman Paris untuk mencari keadilan dan mendapatkan solusi dari sang pengacara

Natizen pun menyebut membludaknya warga yang melaporkan kasus hukum ke Hotman Paris membuktikan warga kurang percaya dengan penegak hukum

Baca juga: Hotman Paris Terkejut Jutaan Orang Tonton Dirinya dan Deddy Corbuzier, Gus Hotman Belum Subscribe

Kegiatan Hotman Paris yang juga suami Agustanne Marbun itu dibagikan di akun instagramnya @ hotmanparisofficial

Dia Hotman Paris mengatakan dirinya bertemu para pengais keadilan temui Hotman 911 di surabaya!! Update sampai jam 16.00 WIB.

Ia juga menyebutkan terdapat terdapayt 96 orang pelapor keadialan melalui Hotman 911 yang terbagi sesi konsultasi dgn 20 kasus dan sisa kasus masih lanjut diproses oleh Bu Hana.

Natizen pun memuji aksi Hotrman Paris yang memberikan pencerahan hukum tersebut

Baca juga: Diam-diam Fredy Sambo Pernah Hubungi Hotman Paris Minta Dibela , Ini Jawaban Sang Pengara

pradana_1006 *** Penegak hukum kemana ini? Bukti masyarakat kurang percaya sama penegak hukum .

helangerg *** Wooww sungguh luar biasa antrinya. Budaya antri top. Sehat selalu pak..

tgepeng49 *** The Best of The Best ,,semoga sukses Aamin Aamin Aamin Ya Robbal Alamin