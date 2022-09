Pulihkan Covid-19, IOM Beri Penghargaan Kepada Pemkab Belu

Laporan Reporter POS KUPANG. COM, Teni Jenahas

POS KUPANG. COM, ATAMBUA - Pemerintah Kabupaten Belu dibawah kepemimpinan Bupati dr. Agustinus Taolin, Sp.PD-KGEH,FINASIM dan Wakil Bupati Belu, Dr. Drs. Aloysius Haleserens, MM mendapat penghargaan dari International Organization for Migration (IOM).

Penghargaan ini diberikan atas upaya dan kerja keras pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 di wilayah perbatasan RI-RDTL, khususnya di Kabupaten Belu.

Hal ini disampaikan Project Asisten III IOM, Risa Firstiyani dalam sambutan secara Virtual, di Aula Puskesmas Umanen Atambua, Senin 19 September 2022.

Pemberian penghargaan oleh IOM ditandai dengan penyerahan alat pelindung diri dan alat kesehatan lainnya oleh Perwakilan IOM Kabupaten Belu, Rafael Gomes kepada Bupati Belu.

Penyerahan itu disaksikan langsung Plt. Kepala BP4D, Kadis Kesehatan, Kepala Puskesmas, Camat Atambua Barat dan Lurah Umanen.

Menurut Risa, IOM memberikan apresiasi kepada Pemkab Belu atas segala upaya dan kerja kerasnya dalam memulihkan Covid-19.

Meski kondisi Covid-19 sudah terkendali, IOM tetap berharap agar pemerintah dan stakeholder tetap waspada.

"Tentunya masih banyak yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari berbagai upaya yang dilakukan dan sedang berjalan serta mempersiapkan diri untuk darurat kesehatan yang akan muncul pada masa yang akan datang," ucapnya

Ia berharap, agar dapat terus mempertahankan hubungan dan kerjasama yang telah terjalin secara baik dengan Pemkab Belu, salah satunya adalah dengan berbagai kegiatan guna menanggulangi penyebaran dan pencegahan informasi-informasi yang salah," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Belu menyampaikan terima kasih atas bantuan dan sumbangan yang diberikan. Lanjutnya, bantuan ini sangat bermanfaat. Walaupun angka Covid-19 di Kabupaten Belu terus menurun, tetapi kewaspadaan terhadap Covid-19 belum selesai.

“Saat ini capaian vaksinasi Tahap I di Kabupaten Belu mencapai 92 persen dan tingkat capaian vaksinasi Tahap II mencapai 72 persen. Disisi lain vaksinasi Tahap III dan IV sedang berproses, kita sudah berkoordinasi dengan Provinsi dan Pusat untuk menggenjot capaian vaksinasi tahap III dan IV", ucapnya.

Bantuan yang diserahkan yakni Digital Sphygmomanometer Set Cuff For Adult sebanyak 34, Digital Sphygmomanometer Set Cuff For Children sebanyak 34 buah, Digital pulse oximeter 17 unit, Mobile Oxygen Cylinder 1m3 complete set 34 unit, Autoclave 17 unit, Oxygen Concentrator 5 unit, Isolation Gown 1700 unit, Disposable bouffant cap 85 unit, Medical Gloves 3400 unit, Nasal Cannula 510 unit, N95 Respirator 8210 sebanyak 850 unit, Blood Pressure Cuff for Infant 68 buah, Ambubag for adult 17 unit dan Ambubag for children sebanyak 17 unit. (jen).

