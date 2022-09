Hasil Lima Laga El Tari Memorial Cup Selasa 13 September, PSKK Kota Kupang Persab Belu Kalah

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Lima pertandingan kualifikasi grup Liga 3 El Tari Memorial Cup XXXI Lembata tuntas digelar hari ini Selasa 13 September 2022.

Laga kedua 10 tim berlangsung di dua lapangan, yaitu Stadion Gelora 99 dan Lapangan Polres Lembata.

Lima pertandingan dimaksud, yaitu Persiteng Sumba Tengah vs Putra Oesao FC, Persarai Sabu Raijua vs PSKN Kefamenanu, Perss SoE vs Nirwana 04 Nagekeo, Persab Belu vs Persewa Waingapu.

Pertandingan terakhir pada hari kelima bergulirnya Liga 3 El Tari Memorial Cup XXXI Lembata, yaitu PSKK Kota Kupang vs Persim Manggarai.

Berikut ini hasil pertandingan :

1. Persiteng Sumba Tengah vs Putra Oesao FC

Hasil laga putaran kedua babak penyisihan Grup C Liga 3 El Tari Memorial antara Persiteng Sumba Tengah vs Putra Oesao FC berakhir imbang dengan skor 2-2.

Keunggulan yang telah diraih Persiteng Sumba Tengah dengan skor 2-1 untuk meraih poin 3 harus pupus saat Putra Oesao FC menyamakan kedudukan 2-2 saat injury time.

Tambahan waktu 4 menit di babak kedua dimanfaatkan secara baik oleh pemain Putra Oesao FC.

Dengan skor 2-2 ini maka pupuslah asa Persiteng Sumba Tengah yang harusnya bisa meraih poin 3 tapi harus puas berbagi poin masing-masing 1 antara kedua tim.