Promo KFC Besok 20 September 2022 5 Ayam dan 3 Mocha Float Rp90.909, Diskon 50 % Super Besar 1

POS-KUPANG.COM - Ada diskon 50 persen untuk paket Super Besar 1 pada Promo KFC besok 20 September 2022.

Promo KFC ini bisa kamu dapatkan dengan menukarkan struk pesanan paket Super Breakfast Combo.

Setelah membeli paket Super Breakfast Combo jangan lupa tukarkan struk pesanannya dengan Promo KFC diskon 50 persen khusus menu paket Super Besar 1.

Menu ini cocok untuk sarapan sekaligus makan siang.

Promo ini berlaku 16 September- 16 Oktober 2022 untuk pemesanan dine in dan take away.

Berikut syarat dan ketentuan Promo KFC ini:

- Setiap pembelian menu Super Breakfast akan mendapatkan struk yang bisa ditukarkan dengan menu super besar 1 diskon 50 persen. Promo berlaku sampai 16 Oktober 2022

- Promo berlaku di seluruh gerai KFC Breakfast. List gerai bisa dicek di kfcku.com/store lalu pilih KFC A.M.

- Penukaran berlaku hanya untuk dine-in dan take away di hari yang sama

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah