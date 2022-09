Tinju Dunia Canelo vs Golovkin Minggu 18 September 2022 Jam 8 di Indonesia, Kick Off di 15 Negara

boxingnews24.com

CANELO VS GOLOVKIN - Pertandingan tinju dunia Canelo vs Gennady Golovkin Minggu 18 September 2022 jam 8 pagi di Indonesia, kick off di 15 negara. Tampak Canelo Alvarez vs Gennadiy Golovkin saling berhadapan saat tiba di Las Vegas, Senin 13 September 2022.