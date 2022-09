Harga Minyak Perlahan Turun, Filma Paling Murah di Hypermart

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Harga Minyak Goreng perlahan turun, Rose Brand menjadi paling murah dari sekian banyak merek minyak goreng yang ter-display di Hypermart Bundaran PU Kota Kupang pada Jumat, 9 September 2022.

Setelah dihebohkan harga Minyak goreng yang melambung tinggi hingga sampai pada pengadaan minyak goreng curah oleh pemerintah, harga minyak goreng kini mulai menurun.

Salah satu pengunjung Hypermart Bundaran PU Kota Kupang, Yati mengatakan harga minyak goreng perlahan sudah menunjukkan angka menurun dibandingkan sebelumnya.

"Harga minyak goreng sudah turun pelan-pelan," katanya.

Dari pantauan POS-KUPANG.COM di Hypermart Bundaran PU Kota Kupang pada Jumat, 9 September 2022 pukul 11.20 WITA, terdapat 9 jenis Minyak goreng yang ter-display, semua dalam kemasan dua liter.

Adapun Rincian harga per jenis minyak goreng kemasan dua liter yaitu untuk merek Sovia Rp 52.380, jika dikalkulasikan maka harga per liternya berada pada kisaran Rp 26.190, Tropical Rp 42.730 per liternya Rp 21.365, Sedaap Rp 49.910 dan harga per liternya Rp 24.955.

Kemudian Rose Brand 41.690 atau per liternya Rp 20.845, Sunco Rp 41.999 dengan per liternya 20.999, Filma Rp 39.590 harga per liternya Rp 19.795, Sania Rp 49.490 harga per liternya Rp 24.745, Sania Royale Rp 48.390 dengan harga per liternya Rp 24.195, Fortune Rp 45.330 per liternya Rp 22.665.

Selain itu, tersedia juga Sunco dalam kemasan Kemasan botol 5 liter Rp 114.890. Filma menjadi harga paling murah di Hypermart Bundaran PU Kota Kupang.

Sementara data didapat dari hargapangan.id, periode 2 hingga 9 September 2022, berdasarkan daerah dengan kategori pasar modern, harga rata-rata minyak goreng (kg) di Kota Kupang berkisar pada angka Rp 25.100.

Untuk minyak goreng curah (kg) harga rata-rata Rp 14.450 minyak goreng kemasan bermerk 1 (kg) berkisar pada harga Rp 26.750 per liter dan harga rata-rata minyak goreng kemasan bermerk 2 (kg) Rp 23.450.

Sedangkan untuk Provinsi NTT diwakili tiga kota yaitu Kota Kupang, Maumere dan Waingapu, harga rata-rata minyak goreng berkisar di angka Rp 23.900. Minyak Goreng Curah (kg) Rp 16.450, Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 (kg) Rp 24.650 dan Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 (kg) Rp 23.350.

Kemudian untuk NTT seperti yang dikutip dari hargapangan.id, di tiga kota yaitu Kota Kupang, Maumere dan Waingapu yang diwakili dua pasar modern di Kota Kupang dan Maumere, harga rata-rata gula pasir berkisar Rp 14.250, Gula Pasir kualitas premium Rp 14.750 dan gula pasir lokal Rp 13.950.

Jika dibandingkan harga gula pasir di Hypermart Bundaran PU Kota Kupang, harga Gula pasir premium seperti Gulaku, Rose Brand, Gula Kristal Putih, Raja Gula dibanderol Rp 13.500 per kg dengan pembelian maksimal 2 pcs per konsumen per harinya.(cr16)

