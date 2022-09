Pasca Kunjungan Ramos Horta ke Australia, Lampu Hijau Diberikan kepada Proyek Duplikasi Pipa Darwin

POS-KUPANG.COM - Produsen minyak dan gas Santos mengatakan sedang melanjutkan Proyek Duplikasi Pipa Darwin, pipa sepanjang 123 km yang akan berjalan di samping beberapa pipa Bayu-Undan yang ada, sehingga gas dapat diangkut dari ladang gas Barossa di Laut Timor, langsung ke fasilitas gas alam cair (LNG) Darwin.

Perpanjangan ini terdiri dari segmen 100 km di perairan dan daratan Northern Territory (NT), serta segmen 23 km di perairan Persemakmuran, dan akan menggantikan rencana awal untuk mengikat pipa Bayu-Undan dengan Barossa.

Perusahaan jasa maritim Belanda Van Oord dan perusahaan instalasi lepas pantai DEME telah mendapatkan kontrak dari Allseas untuk mendukung jaringan pipa baru.

Barossa diperkirakan akan mengambil alih sebagai pasokan gas baru setelah stok di lapangan lepas pantai Bayu-Undan habis. Akhir masa pakai lapangan telah dijadwalkan pada 2022/2023.

Santos menyetujui investasi US$3,6 miliar dalam proyek gas Barossa di Northern Territory Australia Maret lalu, berdasarkan rencana pengembangan yang mencakup kapal produksi, penyimpanan dan pembongkaran terapung (FPSO), sumur produksi bawah laut, infrastruktur bawah laut pendukung, dan pipa ekspor gas.

Investasi – yang terbesar di sektor minyak dan gas negara sejak 2012 – dipandang sebagai keuntungan bagi kawasan dalam hal keamanan kerja selama dua dekade ke depan, dan untuk mengamankan tahun-tahun masa depan layanan untuk pabrik DLNG.

Namun, para pemerhati lingkungan mengkritik proyek tersebut, menyebutnya "bom karbon" karena tingkat CO2 yang sangat tinggi (18 vol persen CO2) yang terkandung di dalam Barossa. Menurut laporan oleh John Robertfor Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), total emisi lepas pantai Barossa adalah sekitar 3,38 juta ton/tahun CO2.

Jika digabungkan dengan emisi ventilasi dan pembakaran di kilang LNG Darwin (2,05m t/y CO2), ini setara dengan 5,4mt CO2 untuk menghasilkan 3,7mt/y LNG, yang “sangat ekstrem menurut standar apa pun” kata Robert.

Santos berharap untuk mengimbangi emisi karbon dengan sejumlah proyek penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) seperti fasilitas yang diusulkan di Moomba, Australia Selatan.

Startup diharapkan pada tahun 2024 dan secara permanen dapat menyimpan 1,7m t/y CO2 di reservoir yang sama yang menahan minyak dan gas selama puluhan juta tahun, kata perusahaan itu.