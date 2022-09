Rahasia Denny Siregar Terbongkar, Punya Banyak Nomor Hp dan Suka Provokasi Masyarakat

POS-KUPANG.COM - Pegiat Media Sosial, Denny Siregar kini jadi sorotan publik. Ia disebut-sebut punya banyak nomor Hp (handphone) dan suka mengadudomba masyarakat.

Fakta itu terungkap atas ulah seorang hacker yang belakangan ini diketahui sebagai Bjorka. Sosok ini tak hanya membobol data milik Denny Siregar tetapi juga data sejumlah institusi lainnya di Tanah Air.

Bahkan Bjorka juga membongkar kembali kasus lama kemudian menyebutkan nama oknum yang membunuh aktivis HAM, yakni Munir. Bjorka juga membongkar data Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Untuk diketahui, sosok Pegiat Media Sosial, Denny Siregar kini menjadi trending topik di media sosial. Pasalnya data dirinya tiba-tiba tersebar masif ke hadapan publik.

Di balik kasus itu, kini beredar nama Bjorka. Bjorka merupakan seorang hacker yang kini jadi pusat perhatian. Ternyata hacker inilah yang membeberkan data diri Denny Siregar melalui platform Telegram.

Data Denny Siregar yang disebar itu termasuk alamat, pekerjaan, anggota keluarga hingga nomor telepon.

Yang mencuri perhatian publik dari data yang dibeberkan hacker tentang Denny Siregar, adalah yang bersangkutan memiliki banyak nomor telepon.

Bjorka pun menyebarkan 10 nomor telepon yang disebut milik Denny Siregar. Warganet lantas mempertanyakan untuk apa Denny memiliki nomor sebanyak itu.

Sementara itu, menandai akun Twitter Denny Siregar, Bjorka bertanya kepada Denny bagaimana rasanya menikmati uang hasil pajak masyarakat demi aktivitasnya yang mengadu domba dan memperuncing polarisasi di Indonesia

"hi @Dennysiregar7. how does it feel to live using tax money from Indonesian people but instead you use the internet to polarize people? (hai@Dennysiregar7. Bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak dari orang Indonesia tapi malah menggunakan internet untuk mempolarisasi orang?" tulis Bjorka dikutip Warta Kota dari akun Twitternya, Minggu 11 September 2022