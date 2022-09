UPDATE Klasemen Liga 3 El Tari Memorial Cup Lembata, 5 Tim Buka Peluang Jadi Juara Grup

Pertandingan penyisihan Liga 3 El Tari Memorial Cup XXXI Lembata antara PERSEWA Waingapu vs PSKN Kefamenanu di Stadion Gelora 99, Minggu 11 September 2022.

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Setelah bergulir selama tiga hari, klasemen Liga 3 El Tari Memorial Cup XXXI Lembata mulai kelihatan.

Sebanyak 22 tim telah melaksanakan pertandingan perdana babak penyisihan grup Liga 3 El Tari Memorial Cup pada Jumat - Minggu, 9 - 11 September 2022.

Tersisa laga PSN Ngada vs Kristal FC, rencananya berlangsung Senin 12 September 2022.

Dari hasil pertandingan, lima tim meraih poin penuh setelah meraih kemenangan perdana.

Adapun tim-tim dimaksud, yaitu Persami Maumere (Sikka), Platina FC (Kota Kupang), Persewa Waingapu (Sumba Timur), PS Kabupaten Kupang dan Persada SBD (Sumba Barat Daya).

Kemenangan Persami Maumere atas Perseftim Flores Timur membawa mereka memuncaki Grup A dengan koleksi 3 poin. PS Malaka dan Persematim Manggarai Timur sama-sama mendulang 1 poin, hasil bermain imbang. Sementara Perseftim Flores Timur posisi kunci dengan nilai nol.

Di Grub B, Platina FC memimpin dengan mengoleksi 3 poin. Bintang Timur Atambua (Belu) dan Pesebata Lembata sama-sama meraih 1 poin, hasil bermain imbang. Kekalahan Perserond Rote Ndao dari Platina FC membuat mereka bertengger sebagai juru kunci.

Di Grup C, empat tim sama-sama mengoleksi poin 1. Perss SoE vs Persiteng Sumba Tengah bermain imbang dengan skor 2 : 2. Sementara Putra Oesao FC (Kabupaten Kupang) vs Nirwana 04 FC (Nagekeo) juga bermain imbang, skor akhir 1 : 1.

Di Grup D, Persewa Waingapu memimpin dengan 3 poin, setelah berhasil mengalahkan PSKN Kefamenanu ( Timor Tengah Utara ). Persab Belu dan Persarai Sabu Raijua sama-sama mengoleksi poin 1, hasil dari bermain imbang dengan skor 1 : 1.

Adapun Grup E dipimpin oleh PSK Kabupaten Kupang dengan poin 3. PS Kota Kupang dan PERSE Ende sama-sama mengoleksi poin 1 setelah bermain imbang 1 : 1. Persim Manggarai berada di posisi kunci setelah kalah dari PSK Kabupaten Kupang.