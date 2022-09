Tinggi Badan Amora Jadi Sorotan, Bandingkan dengan Ashanty, Natizen: Putri Krisdayanti Tinggi Banget

POS KUPANG.COM -- Putri pasangan Krisdayanti dan Raul Lemos , Amora Lemos tepat berusia 11 tahun pada 5 September 2022 lalu

Berbagai ucapat selamat ulang tahun datang dari berbagai pihak teman dan kerabat kedua orangtuanya

Meskpun terlambat, Ashanty juga memberikan selamat pada putri dari mantan istri sang suami, Anang Hermansyah itu

Ibunda Arsy Hermansyah dan Arsya Hermansyah itu diungkapkan melalui akun instagram Ashanty , @ashanty_ash

Ibu sambung Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah itu menuliskan di akun istagram @ashanty_ash ***

HBD @amora_lemos05

Wish u all the best

Para natizen malah fokus denga postur tubuh tinggi Amora Lemos

Bandingkan saja dengan tinggi badan istri Anang Hermansyah itu. Di berbagai sumber menyebutkan tinggi badan 1,7 meter.

Sementara dalam foto, nampak Amora lebih tinggi dari Ashanty, Untuk anak seusia Amorra yang baru 11 tahun, pantas saja bila natizen beranggapan postur Amora sangat tinggi

