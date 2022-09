Krisdayanti Ucapkan Selamat Ultah ke Puan Maharani, Natizen Sindir: Dirayakan Rakyat dengan Tangisan

POS KUPANG.COM -- Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI , Puan Maharani merayakan Ulang Tahunnya yang ke 49 tepat pada 6 September 2022

Penyanyi Krisdayanti yang juga anggota DPR dari Fraksi PDIP , Krisdayanti pun mengucapkan selamat ulang tahun pada bosnya itu

Ucapan selamat istri Raul Lemos pada putri Megawati itu disampaikan juga melalui akun instagramnya @krisdayantilemos

Baca juga: Krisdayanti Kunker DPR ke NTB, Kecantikan Nenek Ameena Hanna Nur Atta Bikin Natizen Gagal Fokus

Mantan istri Anang Hermansyah itu membagikan foto dirinya sedang mendengarkan permbicaraan dari Puan Maharani . Ia menuliskan kalimat ***

Selamat ulang tahun mbak ketua @puanmaharaniri

Mugi GustiAllah menuntun semua langkah dalam memimpin dan sehat bahagia

Para natizen pun ikut memberikan ucapan selamat pada Puan Maharani , namun ada juga natizen yang menyindir cucu Proklamator Soekarno itu dengan menyebut perayaan Ulang Tahun Puan Maharani dirayakan seluruh rakyat Indonesia dengan turun ke jalan menanti tangisan

Para natizen tersebut mengatakan

nafaurbach*** Mbakkku

Baca juga: Amora Lemos Kini 11 Tahun, Krisdayanti Bagikan Foto Cantik Putrinya Berbusana Legin Bak 17 Tahun

fanghendy*** Happy birthday mbak... All the best

restu.mutiaa*** Barakallah fii umrik Mbakku, sehat, bahagia All... the best doa terbaik untukmu