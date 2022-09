Bersama Kuncie, Telkomsel Bekali Milenial Hadapi Tantangan Era Digital

POS-KUPANG.COM, SURABAYA- Telkomsel operator terbesar di Indonesia kembali berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk berbagi ilmu, pengalaman serta membekali para mahasiswa dengan strategi ampuh menghadapi persaingan di Era Digital.

Selama bulan September ini, Telkomsel menggandeng Kuncie, platform belajar berbisnis online dan pelatihan pengembangan karir langsung dari mentor berpengalaman, menggelar program Hi!Students di 3 perguruan tinggi yakni di Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali.

Menurut Senior Vice President Consumer Sales Operation Telkomsel, Gilang Prasetya, Hi!Students merupakan mini event yang digelar Telkomsel bersama perguruan tinggi (kampus) dan SMA sederajat, dalam bentuk program partnership.

Dalam Hi!Students banyak keuntungan yang diperoleh mahasiswa maupun pelajar karena mendapat bekal yang luar biasa dari para mentor atau narasumber kompeten di bidangnya, yang dihadirkan dalam mini event.

“Sebagai operator paling Indonesia, Telkomsel selalu berkomitmen ikut mendukung pengembangan sumber daya manusia terutama generasi milenial dan generasi Z untuk semakin siap menghadapi tantangan di era digital. Perkembangan teknologi dan industri membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam setiap organisasi bisnis. Untuk itulah, melalui mini event, diharapkan para peserta benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan tersebut menggali sebanyak-banyaknya ilmu narasumber. Semakin banyak ilmu yang diketahui dan skill yang dimiliki, dialah yang unggul pada persaingan global di era Revolusi Industri 5.0,”papar Gilang.

Gilang menjelaskan generasi milenial dan gen Z memang mahir dalam penggunaan teknologi. Adopsi terhadap teknologi sangat cepat dan luar biasa.

“Namun mereka tetap membutuhkan arahan dan strategi yang tepat dalam memenangkan persaingan di masa depan. Di sinilah, peran Telkomsel sebagai digital leader company sangat penting mendukung pengembangan sumber daya manusia dan #bukasemuapeluang bagi generasi milenial dan gen Z,”tukasnya.

Sementara itu, Vice Presisent Consumer Sales Telkomsel Area Jawa Bali, Riny Novitriyanti, mengatakan, program Hi!Students bersama Kuncie akan mengunjungi 3 kampus dengan topik bahasan dan narasumber yang berbeda-beda.

Seperti pada 7 September 2022, Hi!Students bersama Kuncie, di Auditorium Kampus C Universitas Airlangga Surabaya. Topik bahasan yang diangkat dalam mini event yakni “ Be Youthpreneurs with Passion in Digital Era”.

Topik yang diangkat, kata Riny, sangat relevan dengan era saat ini dimana banyak anak muda yang sukses berkat kejelian memanfaatkan teknologi digital.