Pasca Harga BBM Naik SPBU di Wewewa Sumba Barat Daya Sepih

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, TAMBOLAKA - Harga Bahan Bakar Minyak BBM dalam hal ini Pertalite dan Pertamax mengalami kenaikan harga, Sabtu 3 September 2022 pukul 15.00 wita.

Untuk BBM jenis fertalite naik menjadi Rp 10.000 per liter dari sebelumnya Rp 7.650 per liter. Sedangkan BBM jenis Pertamax naik menjadi Rp 14.500 per liter dari sebelumnya Rp 12.500 per liter.

Sementara itu, sekitar pukul 16.25 wita, suasana SPBU Golusapi, Desa Golusapi, Kecamatan Wewewa Tengah, SBD sepih karena stok habis. Meski demikian, puluhan sepeda motor tetap memarkir kendaraan untuk menunggu pengisian BBM besok, Minggu 4 September 2022.

Suasana sepih juga terjadi SPBU Taworara, Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya sepih. Petugas memilih menutup SPBU karena stok habis.

Berdasarkan informasi dari petugas SPBU, stok Fertalite maupun Pertamax habis sekitar pukul 13.00 wita sehingga para petugas menutup peayanan pengisian BBM karena stok habis. Pemandangan berbeda dengan SPBU Radamata, Kota Tambolaka, nampak warga datang mengisi BBM jenis Pertamax. Meski jumlahnya tidak banyak.

Sedangkan harga eceran di area SPBU Golusapi masih stabil Rp 10.000 per setengah botol dan Rp 20.000 perbotol. Sementara di wilayah SPBU Taworara dan Rada Mata dan dalam kota Tambolaka sepih pedagang eceran BBM. Biasanya pedagang eceran BBM mangkal hingga tengah malam, kini sepih alias kosong.*

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS