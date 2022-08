Tinju Dunia Jose Pedraza vs Richard Commey, Sama-sama Bangkit dari Kekalahan

POS-KUPANG.COM – Pertarungan tinju dunia Jose Pedraza vs Richard Commey di Oklahoma pada 27 Agustus 2022 pukul 10:30 malam ET / 19:30 PT merupakan pertarungan untuk sama-sama bangkit dari kekalahan.

Kedua petinju yang akan bertanding di Hard Rock Hotel & Casino in Tulsa, Oklahoma, itu juga sama-sama tetap dalam perburuan gelar besar.

Pertarungan Jose Pedraza vs Richard Commey di Oklahoma yang berlangsung akhir pekan ini juga disebut pertarungan para mantan pemegang gelar.

Dikutip dari boxingjunkie.usatoday.com, Jose Pedraza memiliki rekor bertanding (29-4, 14 KO) dan Richard Commey memiliki rekor bertanding (30-4, 27 KO).

Pertandingan kedua petinju di kelas welter junior (140 pon) akan berlangsung selama 10 ronde.

Selain Jose Pedraza vs Richard Commey, juga dilangsungkan pertandingan Jared Anderson vs Miljan Rovcanin di kelas berat; Efe Ajagba vs Jozsef Darmos di kelas berat; Richard Torrez Jr vs Marco Antonio Canedo di kelas berat.

Jose Pedraza dan Richard Commey adalah petinju yang sama-sama berusia 30-an tahun. Keduanya juga sama-sama mencoba bangkit dari kekalahan dan tetap dalam perburuan gelar besar.

Jose Pedraza, mantan pemegang sabuk dua divisi (130 dan 135) berusia 33 tahun, bersaing melawan Jose Ramirez yang berbakat tetapi kalah dengan keputusan bulat dalam pertarungan terakhirnya di bulan Maret.

Kemunduran itu mematahkan kemenangan beruntun di tiga pertarungan. Petenis Puerto Rico kehilangan gelar kelas ringannya dari Vasiliy Lomachenko dengan keputusan sepihak pada tahun 2018.

Ia dikenal karena keahlian dan pengalamannya yang luar biasa dalam pertarungan besar.