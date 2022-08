Jadwal Tinju Dunia Hari Ini, Tevin Farmer vs Mickey Bey di Arizona

TINJU DUNIA - Jadwal Tinju Dunia hari ini Jumat 12 Agustus 2022 menyajikan pertandingan Tevin Farmer vs Mickey Bey di Arizona

POS-KUPANG.COM – Jadwal Tinju Dunia hari ini Jumat 12 Agustus 2022 menyajikan pertandingan tinju dunia Tevin Farmer vs Mickey Bey.

Pertarungan Tevin Farmer kontra Mickey Bey akan berlangsung di Findlay Toyota Center, Prescott, Arizona.

Dikutip dari sportanews.com, selain pertarungan Tevin Farmer melawan Mickey Bey, juga ada sejumlah pertarungan tinju dunia lainnya.

Hari Sabtu 13 Agustus 2022 akan digelar duel Oscar Rivas vs Luckasz Rozanski, di kelas bridger, perebutan gelar WB.

Pertandingan ini akan berlangsung di Estadio Olimpico Pascual Guerrero Stadium, Cali, Kolombia. Namun pertandingan ini ditunda ke bulan September 2022 karena alasan logistik.

Di hari yang sama akan digelar pertarungan Teofimo Lopez vs Carlos Campa di kelas welter junior, yang akan berlangsung di Resorts World, Las Vegas.

Pada 20 Agustus 2022 akan digelar pertarungan tinju dunia Oleksandr Usyk (juara) vs Anthony Joshua di kelas berat, memperebutan gelar WBA, IBF, WBO, IBO, yang akan berlangsung di Jeddah, Arab Saudi.

Baca juga: Kabar Tinju Dunia, Mengenal Eduardo Baez Penantang Juara WBO Emanuel Navarrete

Masih pada 20 Agustus 2022 akan digelar pertarungan tinju dunia Emanuel Navarrete (juara) vs Eduardo Baez, di kelas bulu, memperebutan gelar WBO. Duel kedua petinju ini akan berlangsung di Pechanga Arena, San Diego, California.

Pada tanggal 20 Agustus 2022 juga digelar pertarungan tinju dunia Adrien Broner vs Omar Figueroa di kelas ringan super, diSeminole Hard Rock Hotel & Casino, Hollywood, Florida.

Sedangkan tanggal 26 Agustus 2022 digelar pertarungan Murat Gassiev vs TBC Serbia. Dan pada 27 Agustus 2022 digelar pertarungan Jose Pedraza vs Richard Commey, di kelas welter junior, di Hard Rock Hotel & Casino in Tulsa, Oklahoma.