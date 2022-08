Bupati Simon Minta Segera Validasi Data Kemiskinan dan Intervensi Penurunan Stunting di Malaka

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Nofry Laka

POS-KUPANG.COM, BETUN - Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH., MH mendadak mengadakan rapat dengan Camat dan enam orang Kepala Desa se-Kecamatan Malaka Timur aula kantor camat tersebut, usai meresmikan Kantor Cabang Fungsional Bank NTT Boas, Desa Dirma pada Kamis 11 Agustus 2022.

Rapat tersebut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malala, drg. Maria Martina Nahak, M. Biomed.

Di hadapan Camat dan Kepala Desa, Bupati yang karib disapa SN itu meminta dengan tegas agar segera memasukkan data tentang keluarga miskin untuk mendapat penanganan segera dari pemerintah dan intervensi penurunan stunting di masing-masing desa.

"Awal pekan lalu, Saya bersama para Bupati se-daratan Timor mengikuti rakor dengan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat di Soe, TTS. Hal pokok yang dibicarakan adalah soal pengentasan kemiskinan, pertanian dan stunting. Sehingga sedini mungkin disampaikan ke masyarakat melalui camat dan kepala desa," ujar Bupati.

Secara terperinci, orang nomor satu di Rai Malaka ini menegaskan agar melakukan validasi data di masyarakat secara cermat.

"Harus by name by addres sehingga intervensinya tidak menyimpang atau salah sasaran. Dan di pundak bapak dan ibu desa, harapan adanya data yang akurat dan valid itu diletakkan," tutur Doktor Hukum Pajak Unibraw Malang tersebut.

Khusus tentang stunting, bupati Malaka menyebutkan, dalam laporannya kepada Gubernur NTT, adanya penurunan yang cukup signifikan di Kabupaten Malaka.

"Itu semua karena adanya kerjasama yang intens dan konstruktif dari seluruh elemen masyarakat yang terkait di dalamnya,"

"Bahkan, Ketua PKK Kabupaten Malaka bersama anggota setiap saat selalu turun ke lapangan, ke desa-desa untuk melihat langsung pemberian makanan tambahan bagi bayi, anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui serta mendampingi kegiatan pelayanan kesehatan di Posyandu," kata Bupati Simon yang diamini Ketua PKK Malaka.

Bupati Simon Nahak yang berprofesi lawyer ini tak pernah bosan-bosannya meminta kepada Camat dan Kepala Desa agar memanfaatkan lahan pertanian dengan menanam jagung, padi, pisang dan komoditi yang menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

"Sebagai anak seorang petani, Saya minta kepada camat dan kepala desa agar menyampaikan pesan ini kepada masyarakat, yakni manfaatkan lahan pertanian untuk menanam dan menanam. Kita harus kerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan hidup," kata Bupati Simon yang selalu menelorkan slogan Ora et Labora di setiap pertemuan dengan masyarakat.

Camat Malaka Timur, Bruno Ukat mewakili para Kepala Desa mengutarakan komitmennya untuk mengamankan perintah Bupati dengan segera buatkan validasi data kemiskinan, intervensi penurunan stunting dan ajakan untuk bekerja dan terus bekerja manfaatkan lahan pertanian. (Sumber: Dinas Kominfo Malaka)

