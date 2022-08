Frazer Clarke Prediksikan Anthony Joshua Bakal KO-kan Oleksandr Usyk

POS-KUPANG.COM – Jadwal Tinju Dunia menyajikan pertarungan tinju dunia Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk pada 20 Agustus 2022 di Jeddah, Arab Saudi.

Namun, jauh sebelum pertarungan tinju dunia itu, salah satu petinju kelas berat asal Inggris, Frazer Clarke memprediksikan Anthony Joshua bakal meng-KO-kan Oleksandr Usyk.

Prediksi Frazer Clarke ini tentu menjadi peringatan bagi Oleksandr Usyk, juara kelas berat WBA/IBF/WBO menjelang rematch dengan Anthony Joshua itu.

Menurut Frazer Clarke yang juga sahabat Anthony Joshua ini, Oleksandr Usyk tak bisa memandang remeh sahabatnya itu walaupun pada pertarungan pertama Oleksandr Usyk menang angka mutlak.

Frazer Clarke mengatakan, Anthony Joshua punya power yang mengerikan pada pukulannya. Utamanya pada rematch nanti.

Oleksandr Usyk, 35 tahun, merebut gelar kelas berat unifikasi setelah mengalahkan Anthony Joshua di London. Di rematch nanti, Frazer Clarke memprediksikan Anthony Joshua bisa menghentikan pertarungan kapan pun.

Baca juga: Hasil Tinju Dunia, Amanda Nunes Menang Mutlak atas Julianna Pena

"Anda tahu ketika Anda melihat apa yang dilakukan seseorang di gym? Saya hanya melakukan fisika sederhana, ya. Fisika sederhana adalah ini - jika pria itu (Anthony Joshua) memukul rahang Anda lebih dari sekali, Anda akan jatuh," kata Frazer Clarke kepada iFL TV setelah kemenangannya dengan TKO atas Ariel Esteban Bracamonte, 30 Juli lalu.

"Saya tidak peduli siapa dia. Sesederhana itu. Dia meninju dengan sangat keras dan cepat," katanya sebagaimana dilaporkan sportanews.com.

The Eraser, julukan Frazer Clarke, mengakui pentas Rage on the Red Sea nanti akan sangat berat bagi Anthony Joshua. Tapi, sebagaimana kekalahannya pertama dari Andy Ruiz Jr, Joshua mampu membalasnya. Juga di Arab Saudi.

Frazer Clarke, 30, melihat sendiri bagaimana Anthony Joshua berlatih terakhir di kem di Loughborough selama 12 pekan jelang duel hidup-mati nanti.

Frazer Clarke meyakini takkan ada yang bisa tahan dengan Anthony Joshua jika Anthony Joshua menemukan ritmenya.

Baca juga: Tinju Dunia, Terungkap Ini Penyebab Pertarungan Jake Paul vs Hasim Rahman Jr Dibatalkan

“Kadang-kadang saya bicara dengan hati, bukan dengan kepala,” tambah Frazer Clarke, peraih perunggu kelas berat super Tokyo 2020.

“Ia sahabat saya, saya mau ia menang. Saya berdoa untuk kemenangannya, saya berada di belakangnya di setiap langkahnya.” (*)

Berita Tinju Dunia Lainnya

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS