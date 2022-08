Ghaura Chocolate Dari Biji Kakao Malaka Launching di Australia,Begini Suasananya

DOKUMENTASI PRIBADI BOBBY LIANTO

Malaka Cocoa Beens dengan empat varian baru yaitu Malaka Dark Chocolate with Caramelized Milk, Malaka Dark Chocolate with Orange and Cinnamon Fragrance, Malaka Dark Chocolate with 85 % Cocoa dan Malaka Dark Chocolate with 68 % Cocoa resmi di-launching di Australia pada Senin, 1 Agustus 2022.