TOKOH KOMI - Tokoh Komi dalam anim Komi Can't Communicate. Komi adalah salah satu siswa yang paling dipuja di sekolahnya.

POS-KUPANG.COM - Sebagian besar Karakter Anime mencapai kehebatan melalui kerja keras, tetapi berikut adalah beberapa karakter yang tersandung ke kesuksesan lebih dari yang mereka tahu apa yang harus dilakukan.

Ada beberapa cara untuk mencapai kehebatan dalam anime. Beberapa ditakdirkan untuk sukses berkat bakat alami mereka sejak lahir. Yang lain merangkak ke puncak dengan kerja keras dan melelahkan.

Namun, sesuatu yang banyak penggemar anime tidak pertimbangkan adalah mereka yang tersandung ke puncak secara tidak sengaja.

Sebagai lelucon, banyak karakter anime akan menemukan diri mereka mencapai tingkat kesuksesan yang hampir tidak mereka coba atau bahkan inginkan.

Mereka akan menjadi pusat pemujaan oleh semua orang di sekitar mereka dan tidak akan benar-benar tahu bagaimana memberi tahu siapa pun bahwa mereka tidak seperti yang diharapkan.

Seringkali, penonton akan terlibat dalam lelucon ini dan memberikan lebih banyak pujian kepada karakter yang biasa-biasa saja ini daripada yang benar-benar layak mereka dapatkan.

Berikut ini 5 Karakter Anime yang tersandung ke puncak secara tidak sengaja, beserta ulasan yang dilansir dari CBR :

1. Mr. Satan, the Martial Arts Champion of the World

Mr. Satan bisa dibilang yang mempopulerkan kiasan ini. Meskipun diakui sebagai juara dunia seni bela diri di Dragon Ball Z, dia masih jauh dari level Z Fighters dan ancaman perusak planet yang mereka lawan secara teratur.

Namun, karena Z Fighters tidak dikenal oleh masyarakat umum, mereka mengandalkan Mr. Satan untuk menyelamatkan dunia.