Arsy Hermansyah Bikin Gemas, Nyanyi Lagu Menghan Trainor Divideoin Juri

POS-KUPANG.COM - Aksi Arsy Hermansyah di atas panggung membuat penonton merasakan nuansa yang berbeda-beda sesuai dengan genre lagu yang diyanyikan. Saat buah hati Ashanty dan Anang Hermansyah menyanyikan lagu yang dibawakan Meghan Trainor berjudul All About That Bass, gayanya sukses bikin para penontong gemas, bahkan juri pun langsung mengabadikan video Arsy Hermansyah.

Padahal baru berusia 7 tahun, Arsy Hermansyah sudah bisa membuat orangtuanya bangga.

Tak tanggung-tanggung adik Aurel Hermansyah ini langsung berkompetisi di kelasa dunia, ajang bergengsi yang diikuti dan baru pertama kalinya.

Bukan 1 melainkan 8 lagu dinyanyikan sekaligus, dimana setiap lagu dinyanyikan selama 1 menit dengan genre yang berbeda-beda.

Arsy Hermansyah juga membawakan lagunya sendiri dan juga lagu Dangdut berjudul sayang.

Tapi gaya Arsy Hermansyah saat menyanyikan lagu ini.... pun bikin penonton tertawa gemas.

ashanty_ash

Lagu ini dipilih dari 8 lagu dengan genre yg berbeda2.

Dan di lagu ini semua juri nya videoin, gemesh sama gaya nya kaka @queenarsy

padahal ini lagu yg paling santai buat arsy.

Netizen juga mengaku gemas dengan tingkah Arsy Hermansyah

lalaros****

duh kaka @queenarsy gemeeesh banget..menghibur…sukses trs kaka

merizaiman****

Aaahhh gemeeeeeessss amatt ciiii @queenarsy

