Ashanty Bangga Pakai Kebaya Merah Putih di Amerika , Tak Canggung Bertemu Peserta dari 70 Negara

POS KUPANG.COM -- Ashanty rampi memukai dengan busana warna merah putih. Ia bersama sang suami , Anang Hermasnya mengiktui acara pembukaan WCOPA di Los Angeles Amerika

Sang putri Arsy Hermansyah menjadi salah satu perserta asal Indonesia dalam ajang tahunan WCOPA

Festival musik ini merupakan kompetisi internasional ini sering disebut sebagai “Olimpiade Bakat” Resmi untuk calon artis dan penghibur.

Seleksi untuk kontestan resmi sedang diadakan sekarang di Amerika Serikat, Kanada, Karibia, Amerika Tengah dan Selatan, Eropa, Asia dan Afrika Selatan. Sorotan acara akan mencakup Parade of Nations, Worldstars Boot camp dan webcast global di mana Grand Champions of the World akan dipilih.

Banyak pemenang pergi dengan lebih dari seperempat juta dolar dalam bentuk beasiswa dan hadiah.

Pada acara pembukaan tersebut , ibu sambung Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah itu mengenakan busana kebaya bernuasan merah putih

Foto Ashanty berkebaya merah putih itu dibagikan ke akun instagramnnya Ashanty_Ash

Opening Ceremony Wcopa

Bangga banget bisa pake kebaya merah putih Indonesia.

Bertemu dengan 70 negara lain dengan adat dan budaya yg berbeda2.

Thanks sayang @rikawirtjes udah buatin kebaya cantik ini buat aku

Para natizen pun sepakat dengan menyebut penbampilan Ashanty itu sangat membanggakan

