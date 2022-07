Wings Air Hentikan Sementara Penerbangan Kupang – Ruteng, Berikut Penjelasan Manajemen Lion Group

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Kabar terbaru untuk para pelanggan Wings Air. Mulai Jumat 26 Juli 2022, Wings Air menghentikan sementara penerbangan Kupang - Ruteng.

Menurut penjelasan Manajemen Lion Group, kebijakan penghentian sementara penerbangan Wings Air Kupang - Ruteng dalam upaya penataan ulang dan evaluasi kinerja rute berjadwal Kupang – Ruteng – Kupang.

Humas Lion Group, Danang Mandala Prihantono dalam rilisnya yang diterima POS-KUPANG.COM, Selasa 26 Juli 2022, menjelaskan, layanan penerbangan penumpang berjadwal Wings Air (kode penerbangan IW) member of Lion Air Group Rute Kupang -Ruteng atau domestik flight dari Bandara Udara Eltari Kupang ke Bandara Frans Sales Lega Ruteng, Kabupaten manggarai dihentikan sementara sejak 29 Juli 2022 hingga pemberitahuan lebih lanjut ( until further notice/ UFN).

Dikatakan Danang Mandala, Keputusan penghentian sementara penerbangan sementara dalam wilayah Nusa Tenggara Timur (intra-NTT) merupakan bagian langkah Wings Air dalam upaya penataan ulang dan kinerja rute berjadwal Kupang – Ruteng – Kupang.

Baca juga: Lowongan Kerja Pramugari Wings Air bagi Lulusan SMA/SMK Sederajat,Simak Kualifikasi & Cara Mendaftar

Danang Mandala menjelaskan, Wings Air Rute Kupang – Ruteng PP selama ini melayani 1 Kali penerbangan setiap hari atau 7 kali penerbangan dalam seminggu.

Dikatakan Danang, Wings Air senantiasa melakukan evaluasi menurut perkembangan situasi dengan tujuan operasional

penerbangan dijalankan secara tepat.

Wings Air berharap, pada waktu mendatang dapat kembali membuka layanan penerbangan

berjadwal sehingga akan berkontribusi terhadap pergerakan perekonomian serta mobilitas orang