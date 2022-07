Sabuk Juara Tinju Dunia Muhammad Ali Dipamerkan di Dermaga Angkatan Laut Chicago

DIPAMERKAN DI CHICAGO - Sabuk juara tinju dunia Muhammad Ali seharga 6,18 juta dollar AS atau sekitar Rp 92,7 miliar akan dipamerkan pada 2 Agustus 2022 di Dermaga Angkatan Laut Chicago.

POS-KUPANG.COM - Sabuk juara tinju dunia Muhammad Ali seharga 6,18 juta dollar AS atau sekitar Rp 92,7 miliar akan dipamerkan pada 2 Agustus 2022 di Dermaga Angkatan Laut Chicago.

Pemenang lelang sabuk juara tinju dunia Muhammad Ali seharga 6,18 juta dollar AS atau sekitar Rp 92,7 miliar itu adalah Jim Irsay, pemilik tim bisbol AS, Indianapolis Colts.

Jim Irsay atau James "Jim" Irsay adalah seorang pengusaha Amerika. Ia dikenal sebagai pemilik dan CEO Indianapolis Colts dari National Football League.

Ayah Jim Irsay, Robert Irsay, membangun kekayaan yang diperkirakan lebih dari $150 juta melalui perusahaan pemanas dan pendingin udara yang sukses.

Menurut Heritage Auctions di Dallas, dalam sebuah cuitan pada Minggu 24 Juli 2022, Jim Irsay mengkonfirmasi bahwa dia memenangi dan membeli saat lelang sebagai sabuk untuk koleksi musik rock, sejarah Amerika, dan memorabilia budaya pop yang saat ini sedang tur di negara itu.

Sabuk itu akan dipamerkan pada 2 Agustus 2022 di Dermaga Angkatan Laut Chicago.

Hal yang sama dilakukan pada 9 September 2022 di Indianapolis. “Bangga menjadi pelayan!” cuit Jim Irsay.

“Setelah beberapa jam menyaksikan dua penawar bolak-balik memperebutkan sabuk ini, pelelangan terbukti menjadi pertarungan yang layak untuk Rumble itu sendiri,” ujar Chris Ivy, direktur lelang olahraga Heritage dalam sebuah pernyataan.

Sabuk juara tinju dunia Muhammad Ali dari pertarungan perebutan gelar kelas berat “Rumble in the Jungle” 1974 terjual pada lelang, Minggu 24 Juli 2022 seharga 6,18 juta dollar AS atau sekitar Rp 92,7 miliar.

Pertarungan tinju pada 1974 adalah salah satu momen tinju dunia yang paling berkesan.