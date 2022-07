Jim Irsay Pemenang Lelang Sabuk Juara Tinju Dunia Muhammad Ali Seharga Rp 92,7 miliar

POS-KUPANG.COM, INDIANAPOLIS - Pemilik tim bisbol AS, Indianapolis Colts, Jim Irsay menjadi pemenang lelang sabuk juara tinju dunia Muhammad Ali seharga 6,18 juta dollar AS atau sekitar Rp 92,7 miliar.

Menurut Heritage Auctions di Dallas, dalam sebuah cuitan pada Minggu 24 Juli 2022, Jim Irsay mengkonfirmasi bahwa dia memenangi dan membeli saat lelang sebagai sabuk untuk koleksi musik rock, sejarah Amerika, dan memorabilia budaya pop yang saat ini sedang tur di negara itu.

Sabuk itu akan dipamerkan pada 2 Agustus 2022 di Dermaga Angkatan Laut Chicago.

Hal yang sama juga dilakukan pada 9 September 2022 di Indianapolis. “Bangga menjadi pelayan!” cuit Jim Irsay.

“Setelah beberapa jam menyaksikan dua penawar bolak-balik memperebutkan sabuk ini, pelelangan terbukti menjadi pertarungan yang layak untuk Rumble itu sendiri,” ujar Chris Ivy, direktur lelang olahraga Heritage dalam sebuah pernyataan.

Untuk diketahui, sabuk juara tinju dunia Muhammad Ali dari pertarungan perebutan gelar kelas berat “Rumble in the Jungle” 1974 terjual pada lelang, Minggu 24 Juli 2022 seharga 6,18 juta dollar AS atau sekitar Rp 92,7 miliar.

Pertarungan tinju pada 1974 adalah salah satu momen tinju dunia yang paling berkesan.

Ali menghentikan George Foreman yang menakutkan untuk merebut kembali gelar kelas berat di negara Zaire di Afrika. Ali memenangi pertarungan dengan KO di ronde kedelapan. (Kompas.com/Josephus Primus)

