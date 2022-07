Pewangi Pakaian Molto Murah Hemat Hingga 44 % , Promo Alfamart Hingga 31 Juli Hanya Melalui Alfagift

POS-KUPANG.COM - Inilah Promo Alfamart yang berlaku mulai hari ini hingga 25 Juli 2022, ada beragam promo yang bisa dinikmati sahabat Alfamart.

Beberapa promo diantaranya super hemat hingga 44 persen untuk pewangi pakaian molto dan juga rinso anti noda dan molto. Simak beberapa promo melalui Alfagift. Untuk diketahui Alfagift adalah sebuah aplikasi yang bisa diunduh di smartphone Android maupun iOS dengan tujuan utama untuk memberikan kemudahan kepada para pelanggan untuk mendapatkan berbagai informasi terkait Alfamart.

Cara daftar Alfagift juga sangat mudah, Anda tinggal mengunduh aplikasi ini di Google Playstore atau App Store secara gratis. Setelah itu, registrasi dilakukan dengan memasukkan alamat email dan password. Tapi kalau ingin lebih praktis, Anda bisa masuk melalui akun Facebook maupun Google Plus. Cara menggunakan Alfagift Aplikasi belanja termurah tinggal buka saja menu yang Anda inginkan untuk mendapatkan berbagai keuntungannya.

1. Promo Alfamart Super Hemat Hingga 44 %

Jangan sampai baju kesayanganmu jadi kusam dan gak oke lagi nih saat dipakai terus - terusan.

But No Worries!!

Beragam produk detergent serta pewangi pilihan dari Unilever berikut ini pastinya akan melindungi pakaian kesayanganmu walaupun sering dicuci. Jadi bisa sering pakainya, tapi tetap #AwetBarunya.⁣

⁣

Yang pasti belanja untuk dapatkan produknya lewat #Alfagift aja karena ada promo harga SUPER HEMAT hingga 44 %

⁣

So, tunggu apalagi? Buruan Check out sekarang!

S&K Berlaku!⁣

⁣

Periode s.d 31 Juli 2022

Promo Alfamart melalui Alfagift (instagram @Alfamart)

2. Promo Alfamart Healty Cooking Oil Diskon Hingga 39 %

Biar bisa "Sehat Ala Sultan" kini gak usah pusing lagi nyari minyak, langsung aja cusss beli di #Alfagift aja.

Gak perlu mahal, yuk ganti sekarang minyak memasakmu dengan aneka produk Healthy Cooking Oil pilihan berikut ini yang kaya akan lemak tak jenuh dan bebas kolesterol.

Yuk, beli sekarang ada DISKON s.d 39 % .