Jadwal Film Bioskop Hari Ini di Mataram NTB, Thor, Minion 2, Shark Bait hingga Way Down

DIPUTAR - Satu di antara adegan Film Minions. Film Minions 2 dengan judul The Rise of Gru tayang di Biosop 21 dan Cinepolis di Mataram, NTB.

POS-UPANG.COM - Jadwal Jadwal Film Bioskop Hari Ini 24 Juli 2022 di Mataram Nusa Tenggara Barat atau NTB diputar tiga film di 21 dan Cinepolis.

Ketiga film itu adalah Thor: Love and Thunder, Minions 2, Shar Bait, hingga ada juga film Way Down.

Berikut sinopsis masing-masing film, untu melengkapi Jadwal Film Bioskop kamu:

Thor: Love and Thunder

* Jenis Film: Action, Adventure, Comedy

* Produser: Kevin Feige, Brad Winderbaum

* Sutradara: Taika Waititi

* Penulis: Taika Waititi

* Produksi: Walt Disney Pictures

* Casts: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Taika Waititi, Karen Gillan, Chris Pratt, Christian Bale, Tessa Thompson, Russell Crowe, Matt Damon, Vin Diesel, Bradley Cooper