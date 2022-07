Jadwal Film Bioskop Hari Ini di Makassar Minions 2, Shark Bait, Ivanna hingga Between Us

THOR - Thor Son Of Odin dalam Film Thor: Love and Thunder yang tayang di Bioskop di Makassar, Sulawesi Selatan. Cinema 21 di Makassar memutar empat film lainnya selan Thor: Love and Thunder

POS-UPANG.COM - Sesuai Jadwal Film Bioskop Hari Ini 24 Juli 2022 di Makassar, Sulawesi Selatan, diputar lima film di Cinema 21 .

Kelima film itu adalah Shark Bait, Thor: Love and Thunder, Minions 2, Way Down, Between Us, Ghost Writer 2 hingga Ivanna.

Berikut sinopsis masing-masing film, untu melengkapi Jadwal Film Bioskop kamu:

Ghost Writer 2

* Jenis Film: Horror, Comedy

* Produser: Ernest Prakasa, Bene Dion, Chand Parwez Servia

* Sutradara: Muhadkly Acho

* Penulis: Nonny Boenawan, Muhadkly Acho

* Produksi: Starvision

* Casts: Tatjana Saphira, Deva Mahenra, Widyawati Sophiaan, Endy Arfian, Moh. Iqbal Sulaiman, Annisa Hertami, Ernest Prakasa, Asri Welas, Arie Kriting, Muhadkly Acho, Arief Didu, Tanta Ginting, Donny Alamsyah